В Петербурге стали востребованы квартиры-убежища для жертв домашнего насилия

Ковидные ограничения обострили проблему домашнего насилия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Россия не стала исключением. Организации, оказывающие социально-психологическую помощь женщинам, заявили: обращений стало в два раза больше. Выросла потребность и в специальных квартирах-убежищах.

В квартирах-убежищах женщины чувствуют себя в безопасности. Здесь им помогают справиться с трудностями. Фото: Сергей Николаев

В Санкт-Петербурге женщину, которая стала жертвой домашнего насилия, всегда примет один из государственных кризисных центров. В городе развивается сеть подобных учреждений с квартирами-убежищами. А в следующем году появится центр и для мужчин. И представители сильного пола тоже становятся жертвами домашнего насилия.

Адресов квартир-убежищ не афишируют, вывесок нет. Причина понятна: чтобы не нашли обидчики. Впрочем, даже если мужчина и разыщет адрес и начнет ломиться в дверь, сработают системы безопасности (есть охранники, "тревожная кнопка", на окнах - решетки). Тут же вызовут и полицию.

У государственных квартир-убежищ разная площадь и планировка, они рассчитаны на определенное количество мест. Общее одно: каждой женщине с детьми предоставляют по хорошо оборудованной комнате с мебелью. Есть общая гостиная, кухня, санузлы, детский уголок с игрушками. Если у мамы плохо с деньгами, предоставят продукты, коляски и одежду (убежищам помогают благотворительные организации, вещи могут принести и жители дома).

- Попасть в убежище может любая, даже жена богатея. Муж отберет у нее имущество, заблокирует банковские карты, наймет дорогих адвокатов. И женщина останется без всего. И ей тоже надо помочь, -говорит Элина Антонова, заведующая отделением помощи женщинам Красногвардейского района.

Кризисный центр откроют и для мужчин, которые тоже страдают от семейных конфликтов

Как показывает опыт, от насилия страдают не только в асоциальных семьях, но и в благополучных. Кстати, сотрудники отделений помощи считают: домашнее насилие - это не только побои, но и оскорбления, запугивания, угрозы, принудительные интимные отношения. И если крутой бизнесмен постоянно третирует жену, угрожая оставить без денег, выгнать на улицу и отобрать детей, - это тоже насилие. Жертвами порой становятся и спутницы высокопоставленных людей.

Директор Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Анна Щукина признается: число обращений за пандемию выросло. "Причины понятны: люди оказались в замкнутом пространстве, вынужденно находясь вместе. Кто-то переболел коронавирусом, в каких-то семьях резко упали доходы, а то и вовсе люди остались без работы. То есть подспудно тлеющее недовольство переросло в откровенные конфликты, и в каких-то случаях - с применением физической силы", - поясняет она.

Поэтому жертвы насилия и стремятся попасть в надежное убежище, просят защиты. Как рассказывает руководитель Центра социальной помощи семье и детям Калининского района Наталья Стрекач, любая женщина, которая окажется в экстремальной ситуации, будет устроена в течение дня. В зависимости от обстоятельств и наличия мест - либо в квартире-убежище на территории района, либо в другом подобном учреждении. Такие убежища для многих становятся единственным шансом прийти в себя, начать жизнь заново. Если требуется, жертвам семейного насилиям могут предоставить временное жилье, помочь с работой. Важно: когда ситуация нормализуется и женщина покидает квартиру-убежище, она все равно остается в контакте с социальными службами и может в любой момент к ним обратиться. "Сначала чувствовала здесь, как во сне. Казалось, что это тихое счастье снится, а я очнусь - и вернется домашний кошмар. Здесь очень внимательное, чуткое отношение. Я к такому не привыкла, - рассказывает "РГ" 32-летняя Светлана, которая живет в убежище вместе с сыном уже три месяца, скрываясь от мужа-дебошира. - Дома жила в страхе. И ребенок успокоился. Только спрашивает, когда у нас будет свой дом, но без папы".

А вот пример Алины, мамы троих детей, бывшей успешного бизнесмена. Она только недавно покинула убежище, сняла квартиру, но до сих обращается за советами. "Муж контролировал всю мою жизнь, я отчитывалась за каждый шаг и телефонный разговор. Обнаружив дома пылинку, мог ударить. Это привело к мыслям о суициде, но удержали дети: подумала, кто будет о них заботиться. В приюте мне помогли психологически".

Такие убежища для многих становятся единственным шансом прийти в себя, начать жизнь заново

Сейчас сеть квартир-убежищ в городе на Неве развивается. Они есть уже в восьми районах. Задумались и об открытии в следующем году кризисного центра для мужчин. И это продиктовано самой жизнью. Ведь до трети обращений за помощью поступает от представителей сильной половины, в том числе и о домашнем насилии. В принципе, чему удивляться: грани между женщинами и мужчинами стираются…

Справка "РГ"

Государственные кризисные центры с квартирами-убежищами рассчитаны на 91 место, и сейчас практически заполнены. Они входят в структуру государственных учреждений социального обслуживания населения. Отделения городского подчинения финансируются из бюджета Санкт-Петербурга, районного - из районной казны. Помогают также благотворительные организации и фонды. Чтобы попасть в квартиру-убежище, нужно обратиться в кризисную службу по общегородскому телефону доверия (812) 713-13-19.