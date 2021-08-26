Валентина Матвиенко пообещала учителям повышение зарплат

Совет Федерации и правительство будут искать средства на повышение зарплат педагогов, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. В четверг она пообщалась с родителями петербургских первоклассников и их будущими учителями. Встреча состоялась на "Книжных аллеях" - этот летний литературный городок работает на Малой Конюшенной улице уже пятый год.

В преддверии Дня знаний на прилавках издательств - все то, что может понадобиться в течение учебного года. Произведения школьной программы по литературе и учебники, тетради и дневники, ручки и фломастеры, обучающие и развлекательные издания. По нынешним временам все это стоит недешево, поэтому первый вопрос, который Валентина Матвиенко задала Марине Михайловой и ее дочке Вике, - о президентской выплате всем школьникам в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года.

- Удалось ли вам получить эти деньги, как быстро? Хватает ли этой суммы на все необходимое?

- Мы получили выплату в самом начале августа, - рассказала мама будущей первоклассницы, - заявление было заполнено автоматически через "Госуслуги", никаких проблем не было. К школе мы практически готовы, купили все необходимое.

Марина Михайлова записала дочку в школу рядом с домом, в Калининском районе. Как и все ученики младших классов, Вика будет получать на большой перемене горячее питание. В этом году в Петербурге стоимость школьного завтрака определена в размере 63 рублей, и если учесть, что их будут получать ежедневно более 220 тысяч учащихся, ежемесячно это довольно внушительная сумма. Поэтому очень важно, подчеркнула глава Совета Федерации, чтобы эти деньги не уходили впустую. "В регионах множество примеров, когда еда невкусная, некачественная, многое приходится выбрасывать, - отметила она. - А идея обеспечить школьников по всей стране горячим питанием не должна быть дискредитирована". Контроль над ситуацией обязан взять на себя родительский комитет: проверять меню, интересоваться качеством, пробовать самим, наконец. "Необходимо проявить инициативу", - призвала Матвиенко и пообещала, что однажды приедет с проверкой в Викину школу.

В старейшей петербургской школе "Петришуле", которая расположена рядом с "Книжными аллеями", собственная кухня. По словам ее директора Антона Морозова, у родителей нет нареканий к качеству питания. Выделяемых средств хватает на обеспечение полноценного и разнообразного меню. Претензии можно предъявить разве что самим родителям - иногда дети просто не приучены есть кашу или другую полезную еду. Перед началом учебного года в Петербурге практически нет свободных вакансий школьных учителей. Средняя заработная плата педагогов в Северной столице сегодня составляет около 65 тысяч рублей, зарплата молодых специалистов - около 38 тысяч рублей при базовой нагрузке в 18 учебных часов. Уже третий год в городские школы приходят около 800 молодых педагогов, и, как отметила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, практически все остаются работать по специальности. "Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить положение учителей, - рассказала Матвиенко, - чтобы зарплата была адекватной нагрузке, справедливой и достаточной для нормального уровня жизни. Совет Федерации тоже участвует в этой работе, и мы готовы выслушать любые предложения. То, что зарплату педагогов надо повышать и далее, все понимают, для этого будут изыскиваться средства".