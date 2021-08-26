Валентина Матвиенко пообещала учителям рост зарплат

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург сообщила, что правительство РФ работает над вопросом увеличения заработной платы школьных учителей.

- Сейчас правительство работает над новым порядком (начисления - прим.ред.), который должен улучшить положение учителей, - рассказала Валентина Матвиенко, - чтобы зарплата была адекватной нагрузке, справедливой и достаточной для нормального уровня жизни. Совет Федерации тоже участвует в этой работе, и мы готовы выслушать любые предложения. То, что зарплату педагогов надо повышать и далее, все понимают, для этого будут изыскиваться средства.

Как сообщила в свою очередь председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская, перед началом учебного года в городских школах практически нет свободных вакансий. Средняя заработная плата педагогов в Северной столице сегодня составляет около 65 тысяч рублей, зарплата молодых специалистов - около 38 тысяч рублей при базовой нагрузке в 18 учебных часов. Уже третий год в городские школы приходит около 800 молодых педагогов и практически все остаются работать по специальности.

Также глава СовФеда пообещала петербургским властям поддержать заявку города на выделение дополнительных средств по программе капремонта образовательных учреждений.

- Есть поручение президента заняться реконструкцией школ и их техническим переоснащением, - напомнила она. - Обязательно надо заниматься капремонтом тех школ, которые в этом нуждаются. Понятно, что все невозможно сделать сразу, но программу надо завершить как можно быстрее.