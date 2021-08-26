Болгары раскритиковали главу своего МИД, назвавшего Крым украинским

Министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев подвергся критике со стороны своих собственных сограждан за высказывания, сделанные в ходе организованной Киевом так называемой "Крымской платформы". Так, во время своего выступления глава МИД назвал полуостров "украинским", о чем подробно рассказывается в статье о визите Строева на Украину, опубликованной газетой Glasove.

Болгарские читатели не оценили антироссийскую позицию своего министра. Один из комментаторов открыто назвал главу МИД "идиотом" и предложил ему самому взяться за винтовку и пойти воевать. Другой заявил, что Крым был русским не один век, а Украина фактически появилась вместе с СССР, власти которого проводили индустриализацию тех регионов, что сейчас входят в состав Украины.

Еще один читатель написал, что "до 2014 года Крым был оккупирован Украиной, а затем деоккупирован Российской Федерацией" и "это должно быть высоко оценено международным сообществом и использоваться в качестве модели для разрешения других конфликтов на востоке Украины, включая Донбасс, Луганск и Одесскую область".

Комментаторы раскритиковали Стоева и за то, что он ничего не сказал о нарушении прав болгар и русских на Украине. "Он поехал защищать неофашизм!", - говорится в одном из постов. "Никто не знает о многочисленных жертвах среди мирного населения Донбасса - стариков, женщин, инвалидов", - обращает внимание один из читателей.

"Пусть крымчане решают сами", - призвал один из комментаторов. "Жители Крыма решили этот вопрос на референдуме и высказали друг другу волю народа!" - вторит ему другой. Кто-то даже вспомнил, что крымчане еще в 1991 году на референдуме высказались за выход из состава УССР, но тогда воля народа была проигнорирована.

"А знаете, сколько крови Россия пролила за Севастополь и Крым хотя бы в двух безжалостных войнах?! Вы знаете, какие разочарования ждут таких безответственных деоккупаторов, как вы?!" - обращаются болгары к своему министру.