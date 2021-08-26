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26.08.2021 13:38
Рубрика: Власть

Лавров пригласил австрийского коллегу приехать в Крым

Текст: Александр Саможнев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Австрийские СМИ в целом благожелательно осветили визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вену и, конечно, обратили внимание на открытый и партнерский характер проходивших в среду консультаций.

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Открытость и дружественный тон переговоров старался подчеркнуть министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Лавров предложил своему коллеге "приехать в Крым с делегацией и лично ознакомиться с условиями и ситуацией с правами человека". Австриец отказался в "дружеской, но очень твердой манере", пишет газета Kurier.

Лавров и Шалленберг говорили о "низкой точке" отношений между Россией и Евросоюзом, о том, что между сторонами "существуют серьезные разногласия". Глава МИД РФ возложил ответственность за это на Брюссель, который пытается "сдерживать Россию", а двусторонние отношения назвал "заброшенными".

Лавров использовал трибуну в Вене, чтобы показать свое негодование мероприятием "крымская платформа", состоявшемся в Киеве. Он назвал его без дипломатической сдержанности "шабашом ведьм" и пояснил, что так называемая платформа по Крыму была не более чем "спектаклем" и "без всякой реальной политики".

Фото: РИА Новости
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Как отмечает Kurier, министры считают Афганистан самой важной на данный момент темой. Россия начала полеты по эвакуации из страны, а также находится в процессе укрепления уже существующих контактов с "Талибаном" (запрещен в РФ). Положение на местах является следствием "авантюры стран НАТО". "Нельзя вмешиваться в дела других стран", - особо отметил Лавров.

Обращение на "ты" перед прессой дало понять, что у министров иностранных дел, по крайней мере, есть прочная основа для переговоров. Шалленберг говорил о "срочно необходимом сотрудничестве". Лавров, в свою очередь, совершил экскурс в историю, напомнив, как давно две страны поддерживают дружеские отношения. Так, австрийский император Иосиф II посетил царицу Екатерину II в Крыму, отмечает издание.

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