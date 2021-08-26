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26.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

На Кубани поликлиники перешли на круглосуточный режим работы

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В 16 городах и районах Краснодарского края выездные бригады поликлиник перешли на круглосуточный режим работы. Такие меры приняты в связи с увеличением нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи из-за COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: iStock
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- Сегодня врачи "скорой" в среднем по краю принимают более 6,2 тысячи вызовов в сутки, - констатирует министр здравоохранения по региону Евгений Филиппов. - Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что наибольшая загрузка приходится на 16 районов. Чтобы жители этих муниципалитетов могли получить необходимую медицинскую помощь, принято решение перевести выездные бригады поликлиники на круглосуточный режим работы.

На новый график работы теперь перешли неотложные бригады в Краснодаре, Анапе, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Также в ночные часы на вызовы будут выезжать медики в Абинском, Белореченском, Кореновском, Крымском, Мостовском, Кавказском, Темрюкском, Северском, Тихорецком и Туапсинском районах. Фельдшер проведет осмотр, окажет необходимую помощь и при наличии медицинских показаний госпитализирует пациента.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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