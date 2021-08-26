ОДК просчитает для Крыма проект газотурбинных опреснителей

В Крыму, где при нынешнем стремительном росте энергопотребления уже в обозримой перспективе могут потребоваться дополнительные мощности, для опреснения морской воды больше подойдут газотурбинные установки. И входящая в "Ростех" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) уже просчитывает вариант создания стационарных опреснительных станций с использованием газотурбинной техники. Об этом на форуме "Армия-2021"заявил заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов.

Он призвал ориентироваться не только на текущие потребности полуострова в воде, но и учитывать развитие туризма, промышленности и сельского хозяйства в обозримой перспективе.

- В горизонте, скажем, до 2030 года, может потребоваться существенно больший объем водных ресурсов, чем обеспечит нынешний план преодоления вододефицита, - сказал Михаил Ремизов ТАСС. - В этом случае есть потенциал для применения решений с использованием газотурбинной техники для опреснения. Дело в том, что применение мембранных технологий приводит к высокой потребности в энергогенерации. А в случае опреснения по принципу дистилляции газотурбинные двигатели могут быть частью энергоопреснительных комплексов, производящих как пресную воду, так и электроэнергию.

Для проектируемых опреснительных станций могут применяться двигатели мощностью от 2,5 до 25 мегаватт.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что решение о строительстве опреснительной станции в районе Ялты уже принято.

- В Ялте подземных источников нет, - объяснил Аксенов. - Минимальный объем около 2000 кубометров мы получаем из-под земли - там мало дебета. Поэтому в Ялте опреснительная установка будет построена. Сейчас идет формирование площадки.

По предварительным расчетам, одна станция с российским оборудованием обойдется в три миллиарда рублей. Вторую опреснительную установку предполагается установить в Сакском районе. Каждая установка будет выдавать около 20 тысяч кубометров пресной воды в сутки. Технико-экономическое обоснование для станций - уже в стадии разработки.