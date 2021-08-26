ОДК просчитает для Крыма проект газотурбинных опреснителей

Новости

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку 11:41
Псевдоревизоры в Москве шантажировали работников торговых точек 11:33
В Москве загорелся склад с бензином и ацетоном 11:32
Петербурженка умерла во время пластической операции 11:28
Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио 11:28
Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки 11:25
На Кубани поликлиники перешли на круглосуточный режим работы 11:20
В Москве полицейские передавали данные об умерших людях 11:17
В России упростили процедуру регистрации бизнеса 11:17
Ученые нашли способ снизить риск распространения коронавируса 11:14
В Киргизии пройдут учения сил ОДКБ 11:12
Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое 11:10
Курорты Кубани в 2021 году посетили более 11 миллионов туристов 11:10
Мурашко объяснил, зачем нужна обязательная маркировка медизделий 11:05
В Крыму военнослужащий осужден на 10 лет за убийство сослуживца 10:57
Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы" 10:57
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени работал на мебельном производстве 10:55
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников 10:55
В Перми осуждены коллекторы, издевавшиеся над дочкой должника 10:53
Власти Литвы запретили митинги у парламента 10:49
Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" поступят в войска в 2023 году 10:47
Танку Т-80 повысят огневую мощь 10:45
В Финляндии зафиксированы десятки тысяч случаев "затяжного коронавируса" 10:39
Доктор Мясников объяснил, почему не будет коллективного иммунитета 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 11:24
Рубрика: Экономика

ОДК просчитает для Крыма проект газотурбинных опреснителей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

В Крыму, где при нынешнем стремительном росте энергопотребления уже в обозримой перспективе могут потребоваться дополнительные мощности, для опреснения морской воды больше подойдут газотурбинные установки. И входящая в "Ростех" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) уже просчитывает вариант создания стационарных опреснительных станций с использованием газотурбинной техники. Об этом на форуме "Армия-2021"заявил заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Качество воды из-под Азовского моря установят в ближайшие недели

Он призвал ориентироваться не только на текущие потребности полуострова в воде, но и учитывать развитие туризма, промышленности и сельского хозяйства в обозримой перспективе.

- В горизонте, скажем, до 2030 года, может потребоваться существенно больший объем водных ресурсов, чем обеспечит нынешний план преодоления вододефицита, - сказал Михаил Ремизов ТАСС. - В этом случае есть потенциал для применения решений с использованием газотурбинной техники для опреснения. Дело в том, что применение мембранных технологий приводит к высокой потребности в энергогенерации. А в случае опреснения по принципу дистилляции газотурбинные двигатели могут быть частью энергоопреснительных комплексов, производящих как пресную воду, так и электроэнергию.

Для проектируемых опреснительных станций могут применяться двигатели мощностью от 2,5 до 25 мегаватт.

Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что решение о строительстве опреснительной станции в районе Ялты уже принято.

- В Ялте подземных источников нет, - объяснил Аксенов. - Минимальный объем около 2000 кубометров мы получаем из-под земли - там мало дебета. Поэтому в Ялте опреснительная установка будет построена. Сейчас идет формирование площадки.

По предварительным расчетам, одна станция с российским оборудованием обойдется в три миллиарда рублей. Вторую опреснительную установку предполагается установить в Сакском районе. Каждая установка будет выдавать около 20 тысяч кубометров пресной воды в сутки. Технико-экономическое обоснование для станций - уже в стадии разработки.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Компании Госкорпорации Ростех Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег