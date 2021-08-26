Суд помог медикам Кубани спасти тяжелобольного ребенка

Эта шокирующая история произошла в Краснодаре. Мать тяжелобольного восьмилетнего мальчика запретила врачам переливать ему кровь. Лишь через суд они смогли добиться проведения процедуры, необходимой для спасения жизни маленького пациента.

В Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре он поступил с диагнозом "нефробластома". Специалисты онкологического отделения больницы оценили его состояние как тяжелое: произошло кровоизлияние в опухоль, развилась тяжелая степень анемии.

Стабилизировав состояние ребенка, врачи пришли к выводу, что для эффективного лечения требуется переливание донорской крови и ее компонентов. Однако мать, как его законный представитель, не дала на это согласия, оформив отказ сначала от переливания крови, а затем и отказ от медицинского вмешательства. Такое решение, по мнению врачей, могло стоить мальчику жизни. Поэтому юристы больницы обратились в суд.

Необычный иск изначально рассматривался по месту нахождения лечебного учреждения - в Октябрьском районном суде Краснодара. Но пока врачи спасали малыша, его мать, оставив тяжелобольного сына, пыталась через суд запретить им это делать.

Женщина лично участвовала в процессе и утверждала, что не дает своего согласия на переливание крови. Она настаивала, чтобы анемию сына лечили содержащими железо таблетками. Лечащий же врач больного раком мальчика, вызванный в суд в качестве свидетеля, наоборот, доказывал, что никакие таблетки тут не помогут, ведь причиной тяжелой анемии стало кровоизлияние в опухоль: "в данном случае не существует альтернативных методов лечения, только переливание". Его аргументы убедили суд.

Его решением был признан незаконным отказ матери малолетнего ребенка от переливания ему крови: больнице было разрешено оказать медицинскую помощь согласно заболеванию и состоянию ребенка.

После переливания крови состояние мальчика улучшилось и ему провели несколько сеансов химиотерапии.

А мать в это время продолжала оспаривать решение Октябрьского районного суда, разрешившего медикам начать лечение ее сына, ссылаясь в жалобах на то, что отказ от медицинской помощи ей гарантирован законом.

- Действительно, перед оказанием медицинской помощи пациент, либо его законный представитель, дают на это письменное согласие, - поясняет главный врач Краснодарской краевой детской клинической больницы Елена Клещенко. - Однако законодательством РФ (ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 года N 323-ФЗ и Кодексом административного судопроизводства РФ) также предусмотрено, что при отказе одного из родителей от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов несовершеннолетнего. Что и было сделано нами.

Интересный момент, в данном случае спасение жизни зависело не только от действий врачей, но и от оперативного рассмотрения судом поданного больницей иска, что помогло вовремя оказать качественную медицинскую помощь ребенку. Позицию Октябрьского районного суда поддержали Краснодарский краевой суд и Четвертый Кассационный суд. Так что, выходит, за жизнь малыша боролись не только медики, но и судьи.