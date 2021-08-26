В Крыму военнослужащий осужден на 10 лет за убийство сослуживца

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который в октябре 2020 года застрелил своего 22-летнего сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Трагедия произошла при сдаче оружия караулом. Осужденный, обидевшись на нелицеприятные слова молодого сослуживца в своей адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб товарищу, отчего он скончался на месте.

- Противоправные действия подсудимого военный суд квалифицировал как умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ с максимальным наказание до четырех лет лишения свободы), - пояснили в гарнизонном суде.

Суд приговорил контрактника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск четырех родственников-потерпевших и постановил взыскать с осужденного совокупно три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.