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26.08.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

В Крыму военнослужащий осужден на 10 лет за убийство сослуживца

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который в октябре 2020 года застрелил своего 22-летнего сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Трагедия произошла при сдаче оружия караулом. Осужденный, обидевшись на нелицеприятные слова молодого сослуживца в своей адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб товарищу, отчего он скончался на месте.

- Противоправные действия подсудимого военный суд квалифицировал как умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), а также незаконное приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ с максимальным наказание до четырех лет лишения свободы), - пояснили в гарнизонном суде.

Суд приговорил контрактника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск четырех родственников-потерпевших и постановил взыскать с осужденного совокупно три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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