В Ростовской области разрешили ходить в бани и бассейны

С 26 августа в Ростовской области возобновляется работа бань и саун, аттракционов в парках культуры и отдыха, "островков" в торговых центрах, а также деятельность плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

При этом желающим посетить баню или сауну придется предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом, либо сертификат о прививке, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19. А в бассейнах и аквапарках сохраняются ограничения по посещаемости.

Для детей до 18 лет снимается запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. При этом норма заполняемости этих спортивных учреждений увеличивается. На одного посетителя теперь достаточно не десять, а четыре квадратных метра.

Также снимается ограничение на 30-процентную заполняемость организаций общественного питания. Для их посещения нужно предъявить один из медицинских документов. Зато для того, чтобы посидеть на летних верандах кафе и ресторанов, не требуется ничего.

Внесены изменения и в порядок проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Если они проходят без зрителей, то в них вновь могут участвовать дети и подростки до 18 лет, но с предъявлением справки о прививке или отрицательном результате ПЦР-теста.

Спортивные мероприятия профессиональных игровых команд разрешаются с участием зрителей. Правда, если их не более 1000 человек, и зал не должен быть заполнен больше чем наполовину. И участники, и зрители должны будут предъявить один из медицинских документов, в том числе и те, кто младше 18 лет.

Разрешено проведение спортивных мероприятий и на самом крупном стадионе Дона - "Ростов-арене". Условия: заполнение трибун не более 5 тысяч мест и соблюдение социальной дистанции при рассадке болельщиков. И у участников, и у зрителей должен быть медицинский документ, это требование не касается лиц до 18 лет.