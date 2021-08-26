В Ростовской области разрешили ходить в бани и бассейны

Новости

Мишустин выделил более 1 млрд рублей на развитие грузовых автомобилей 10:09
На портале госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками 10:00
Под Воронежем завели дело о гибели рыбы из-за коммунальной аварии 09:57
Врач назвала срок беременности для безопасной вакцинации от COVID-19 09:45
На Алтае видеоблогера поймали на незаконной ловле хариуса 09:40
В какую сумму обойдется собрать ребенка в школу 09:31
Наталья Сергунина: "Ночь кино" пройдет в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы 09:30
Разработчик рассказал, как российские РЛС обходят стелс-технологии 09:29
В Подмосковье арестована санитарка, избивавшая пожилых подопечных 09:26
Работник рудника в Якутии похитил более килограмма золота 09:25
Названы опасные последствия легкой формы коронавируса 08:12
В Челябинске завели дело на отца утонувшего в озере ребенка 08:02
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море 07:55
Эксперт рассказал, что изменилось в правилах наследования 07:32
В Москве благоустроят территории 39 поликлиник 07:18
Ученые: Яд бразильской гадюки тормозит распространение коронавируса 07:11
Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе 06:50
Онколог рассказал о последствии отказа от курения 06:37
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет 05:58
В Новосибирске в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек 05:50
Еще один дождливый день пообещали москвичам синоптики 05:30
В Хабаровске гостям форума "Армия-2021" покажут танковый вальс 05:16
Жители Бурятии забили тревогу из-за загрязнения на руднике 05:03
На чемпионате "Молодые профессионалы" обсудят подготовку студента-исследователя 05:00
Турция начала выводить свои войска из Афганистана 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 09:36
Рубрика: Общество

В Ростовской области разрешили ходить в бани и бассейны

Текст: Лариса Ионова

С 26 августа в Ростовской области возобновляется работа бань и саун, аттракционов в парках культуры и отдыха, "островков" в торговых центрах, а также деятельность плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму

При этом желающим посетить баню или сауну придется предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом, либо сертификат о прививке, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19. А в бассейнах и аквапарках сохраняются ограничения по посещаемости.

Для детей до 18 лет снимается запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. При этом норма заполняемости этих спортивных учреждений увеличивается. На одного посетителя теперь достаточно не десять, а четыре квадратных метра.

Также снимается ограничение на 30-процентную заполняемость организаций общественного питания. Для их посещения нужно предъявить один из медицинских документов. Зато для того, чтобы посидеть на летних верандах кафе и ресторанов, не требуется ничего.

Внесены изменения и в порядок проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Если они проходят без зрителей, то в них вновь могут участвовать дети и подростки до 18 лет, но с предъявлением справки о прививке или отрицательном результате ПЦР-теста.

Спортивные мероприятия профессиональных игровых команд разрешаются с участием зрителей. Правда, если их не более 1000 человек, и зал не должен быть заполнен больше чем наполовину. И участники, и зрители должны будут предъявить один из медицинских документов, в том числе и те, кто младше 18 лет.

Разрешено проведение спортивных мероприятий и на самом крупном стадионе Дона - "Ростов-арене". Условия: заполнение трибун не более 5 тысяч мест и соблюдение социальной дистанции при рассадке болельщиков. И у участников, и у зрителей должен быть медицинский документ, это требование не касается лиц до 18 лет.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете