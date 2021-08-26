За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 19630 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1712
- 2 Санкт-Петербург 1301
- 3 Московская область 726
- 4 Свердловская область 531
- 5 Ростовская область 479
- 6 Пермский край 475
- 7 Воронежская область 465
- 8 Красноярский край 446
- 9 Самарская область 432
- 10 Нижегородская область 403
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 385
- 13 Челябинская область 377
- 14 Ставропольский край 358
- 15 Волгоградская область 353
- 16 Оренбургская область 346
- 17 Республика Крым 331
- 18 Хабаровский край 309
- 19 Республика Башкортостан 302
- 20 Астраханская область 288
- 21 Ульяновская область 288
- 22 Архангельская область 264
- 23 Алтайский край 260
- 24 Тюменская область 254
- 25 Республика Коми 253
- 26 Краснодарский край 252
- 27 Саратовская область 245
- 28 Приморский край 238
- 29 Пензенская область 234
- 30 Вологодская область 227
- 31 Удмуртская Республика 225
- 32 Липецкая область 216
- 33 Тверская область 209
- 34 Ленинградская область 209
- 35 Севастополь 205
- 36 Забайкальский край 198
- 37 Ярославская область 194
- 38 Республика Дагестан 185
- 39 Курская область 182
- 40 Владимирская область 182
- 41 Кемеровская область 180
- 42 Республика Карелия 179
- 43 Калининградская область 179
- 44 Брянская область 178
- 45 Новосибирская область 177
- 46 Мурманская область 168
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 156
- 48 Республика Хакасия 150
- 49 Чеченская Республика 149
- 50 Республика Саха (Якутия) 147
- 51 Белгородская область 144
- 52 Амурская область 136
- 53 Смоленская область 136
- 54 Курганская область 130
- 55 Тульская область 124
- 56 Новгородская область 123
- 57 Ивановская область 123
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- 59 Калужская область 119
- 60 Рязанская область 117
- 61 Кировская область 114
- 62 Костромская область 111
- 63 Томская область 105
- 64 Республика Калмыкия 103
- 65 Псковская область 103
- 66 Сахалинская область 96
- 67 Орловская область 95
- 68 Республика Бурятия 95
- 69 Тамбовская область 90
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Республика Чувашия 80
- 72 Республика Тыва 75
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Ингушетия 70
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 49
- 79 Республика Татарстан 49
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 48
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Республика Алтай 36
- 83 Магаданская область 26
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 13
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 824 540 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,11%
- 2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%
- 3. Республика Алтай 0,18%
За последние сутки подтверждено 820 смертей:
- Москва 54
- Санкт-Петербург 38
- Краснодарский край 34
- Свердловская область 33
- Пермский край 28
- Нижегородская область 28
- Воронежская область 27
- Ростовская область 25
- Красноярский край 25
- Челябинская область 23
- Самарская область 22
- Саратовская область 20
- Алтайский край 20
- Пензенская область 19
- Ставропольский край 18
- Тюменская область 17
- Республика Крым 16
- Волгоградская область 16
- Удмуртская Республика 16
- Московская область 15
- Республика Башкортостан 14
- Иркутская область 14
- Оренбургская область 13
- Республика Дагестан 12
- Брянская область 11
- Новосибирская область 11
- Тульская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Ульяновская область 10
- Республика Хакасия 10
- Липецкая область 9
- Тверская область 9
- Мурманская область 9
- Владимирская область 8
- Ярославская область 7
- Республика Коми 7
- Приморский край 7
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Смоленская область 6
- Вологодская область 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Марий Эл 6
- Костромская область 5
- Севастополь 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Омская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Ленинградская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Томская область 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Орловская область 2
- Псковская область 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Республика Карелия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 179 243 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 661 человек:
- Москва 2463
- Московская область 1312
- Санкт-Петербург 923
- Республика Коми 623
- Нижегородская область 519
- Республика Крым 500
- Тверская область 484
- Свердловская область 473
- Иркутская область 471
- Пермский край 469
- Республика Башкортостан 450
- Красноярский край 430
- Пензенская область 331
- Хабаровский край 314
- Севастополь 310
- Оренбургская область 304
- Волгоградская область 301
- Ростовская область 301
- Республика Хакасия 297
- Приморский край 284
- Челябинская область 280
- Самарская область 261
- Ставропольский край 251
- Республика Дагестан 239
- Чеченская Республика 239
- Смоленская область 234
- Саратовская область 228
- Омская область 228
- Брянская область 225
- Вологодская область 217
- Липецкая область 212
- Ханты-Мансийский автономный округ 206
- Забайкальский край 203
- Удмуртская Республика 200
- Кемеровская область 184
- Ульяновская область 183
- Республика Карелия 181
- Воронежская область 179
- Ярославская область 170
- Астраханская область 165
- Сахалинская область 164
- Калининградская область 163
- Тюменская область 161
- Ямало-Ненецкий автономный округ 151
- Алтайский край 151
- Владимирская область 149
- Белгородская область 147
- Республика Ингушетия 131
- Республика Калмыкия 127
- Ивановская область 126
- Костромская область 126
- Архангельская область 120
- Новгородская область 119
- Тульская область 118
- Курская область 117
- Новосибирская область 113
- Тамбовская область 100
- Рязанская область 92
- Ленинградская область 89
- Курганская область 86
- Кировская область 84
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Калужская область 81
- Краснодарский край 72
- Республика Чувашия 72
- Амурская область 71
- Республика Тыва 68
- Орловская область 61
- Республика Мордовия 60
- Республика Татарстан 60
- Еврейская автономная область 59
- Мурманская область 56
- Республика Марий Эл 55
- Республика Бурятия 54
- Республика Алтай 53
- Томская область 52
- Псковская область 48
- Республика Адыгея 42
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Камчатский край 26
- Магаданская область 22
- Ненецкий автономный округ 18
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Республика Саха (Якутия) 14
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 092 818.