За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 19630 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1712

2 Санкт-Петербург 1301

3 Московская область 726

4 Свердловская область 531

5 Ростовская область 479

6 Пермский край 475

7 Воронежская область 465

8 Красноярский край 446

9 Самарская область 432

10 Нижегородская область 403

11 Иркутская область 399

12 Омская область 385

13 Челябинская область 377

14 Ставропольский край 358

15 Волгоградская область 353

16 Оренбургская область 346

17 Республика Крым 331

18 Хабаровский край 309

19 Республика Башкортостан 302

20 Астраханская область 288

21 Ульяновская область 288

22 Архангельская область 264

23 Алтайский край 260

24 Тюменская область 254

25 Республика Коми 253

26 Краснодарский край 252

27 Саратовская область 245

28 Приморский край 238

29 Пензенская область 234

30 Вологодская область 227

31 Удмуртская Республика 225

32 Липецкая область 216

33 Тверская область 209

34 Ленинградская область 209

35 Севастополь 205

36 Забайкальский край 198

37 Ярославская область 194

38 Республика Дагестан 185

39 Курская область 182

40 Владимирская область 182

41 Кемеровская область 180

42 Республика Карелия 179

43 Калининградская область 179

44 Брянская область 178

45 Новосибирская область 177

46 Мурманская область 168

47 Ханты-Мансийский автономный округ 156

48 Республика Хакасия 150

49 Чеченская Республика 149

50 Республика Саха (Якутия) 147

51 Белгородская область 144

52 Амурская область 136

53 Смоленская область 136

54 Курганская область 130

55 Тульская область 124

56 Новгородская область 123

57 Ивановская область 123

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 121

59 Калужская область 119

60 Рязанская область 117

61 Кировская область 114

62 Костромская область 111

63 Томская область 105

64 Республика Калмыкия 103

65 Псковская область 103

66 Сахалинская область 96

67 Орловская область 95

68 Республика Бурятия 95

69 Тамбовская область 90

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Республика Чувашия 80

72 Республика Тыва 75

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Ингушетия 70

75 Республика Северная Осетия-Алания 70

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 49

79 Республика Татарстан 49

80 Карачаево-Черкесская Республика 48

81 Еврейская автономная область 38

82 Республика Алтай 36

83 Магаданская область 26

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 13 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 824 540 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,11%

2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%

3. Республика Алтай 0,18% За последние сутки подтверждено 820 смертей: Москва 54

Санкт-Петербург 38

Краснодарский край 34

Свердловская область 33

Пермский край 28

Нижегородская область 28

Воронежская область 27

Ростовская область 25

Красноярский край 25

Челябинская область 23

Самарская область 22

Саратовская область 20

Алтайский край 20

Пензенская область 19

Ставропольский край 18

Тюменская область 17

Республика Крым 16

Волгоградская область 16

Удмуртская Республика 16

Московская область 15

Республика Башкортостан 14

Иркутская область 14

Оренбургская область 13

Республика Дагестан 12

Брянская область 11

Новосибирская область 11

Тульская область 10

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Ульяновская область 10

Республика Хакасия 10

Липецкая область 9

Тверская область 9

Мурманская область 9

Владимирская область 8

Ярославская область 7

Республика Коми 7

Приморский край 7

Курская область 6

Рязанская область 6

Смоленская область 6

Вологодская область 6

Чеченская Республика 6

Республика Марий Эл 6

Костромская область 5

Севастополь 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Курганская область 5

Кемеровская область 5

Омская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Новгородская область 4

Республика Калмыкия 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Ленинградская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Томская область 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Орловская область 2

Псковская область 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Республика Карелия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 179 243 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 661 человек: Москва 2463

Московская область 1312

Санкт-Петербург 923

Республика Коми 623

Нижегородская область 519

Республика Крым 500

Тверская область 484

Свердловская область 473

Иркутская область 471

Пермский край 469

Республика Башкортостан 450

Красноярский край 430

Пензенская область 331

Хабаровский край 314

Севастополь 310

Оренбургская область 304

Волгоградская область 301

Ростовская область 301

Республика Хакасия 297

Приморский край 284

Челябинская область 280

Самарская область 261

Ставропольский край 251

Республика Дагестан 239

Чеченская Республика 239

Смоленская область 234

Саратовская область 228

Омская область 228

Брянская область 225

Вологодская область 217

Липецкая область 212

Ханты-Мансийский автономный округ 206

Забайкальский край 203

Удмуртская Республика 200

Кемеровская область 184

Ульяновская область 183

Республика Карелия 181

Воронежская область 179

Ярославская область 170

Астраханская область 165

Сахалинская область 164

Калининградская область 163

Тюменская область 161

Ямало-Ненецкий автономный округ 151

Алтайский край 151

Владимирская область 149

Белгородская область 147

Республика Ингушетия 131

Республика Калмыкия 127

Ивановская область 126

Костромская область 126

Архангельская область 120

Новгородская область 119

Тульская область 118

Курская область 117

Новосибирская область 113

Тамбовская область 100

Рязанская область 92

Ленинградская область 89

Курганская область 86

Кировская область 84

Кабардино-Балкарская Республика 82

Калужская область 81

Краснодарский край 72

Республика Чувашия 72

Амурская область 71

Республика Тыва 68

Орловская область 61

Республика Мордовия 60

Республика Татарстан 60

Еврейская автономная область 59

Мурманская область 56

Республика Марий Эл 55

Республика Бурятия 54

Республика Алтай 53

Томская область 52

Псковская область 48

Республика Адыгея 42

Карачаево-Черкесская Республика 33

Камчатский край 26

Магаданская область 22

Ненецкий автономный округ 18

Республика Северная Осетия - Алания 18

Республика Саха (Якутия) 14

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 092 818.