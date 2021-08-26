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26.08.2021 11:55
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19630 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 19630 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1712
  • 2 Санкт-Петербург 1301
  • 3 Московская область 726
  • 4 Свердловская область 531
  • 5 Ростовская область 479
  • 6 Пермский край 475
  • 7 Воронежская область 465
  • 8 Красноярский край 446
  • 9 Самарская область 432
  • 10 Нижегородская область 403
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 385
  • 13 Челябинская область 377
  • 14 Ставропольский край 358
  • 15 Волгоградская область 353
  • 16 Оренбургская область 346
  • 17 Республика Крым 331
  • 18 Хабаровский край 309
  • 19 Республика Башкортостан 302
  • 20 Астраханская область 288
  • 21 Ульяновская область 288
  • 22 Архангельская область 264
  • 23 Алтайский край 260
  • 24 Тюменская область 254
  • 25 Республика Коми 253
  • 26 Краснодарский край 252
  • 27 Саратовская область 245
  • 28 Приморский край 238
  • 29 Пензенская область 234
  • 30 Вологодская область 227
  • 31 Удмуртская Республика 225
  • 32 Липецкая область 216
  • 33 Тверская область 209
  • 34 Ленинградская область 209
  • 35 Севастополь 205
  • 36 Забайкальский край 198
  • 37 Ярославская область 194
  • 38 Республика Дагестан 185
  • 39 Курская область 182
  • 40 Владимирская область 182
  • 41 Кемеровская область 180
  • 42 Республика Карелия 179
  • 43 Калининградская область 179
  • 44 Брянская область 178
  • 45 Новосибирская область 177
  • 46 Мурманская область 168
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 156
  • 48 Республика Хакасия 150
  • 49 Чеченская Республика 149
  • 50 Республика Саха (Якутия) 147
  • 51 Белгородская область 144
  • 52 Амурская область 136
  • 53 Смоленская область 136
  • 54 Курганская область 130
  • 55 Тульская область 124
  • 56 Новгородская область 123
  • 57 Ивановская область 123
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  • 59 Калужская область 119
  • 60 Рязанская область 117
  • 61 Кировская область 114
  • 62 Костромская область 111
  • 63 Томская область 105
  • 64 Республика Калмыкия 103
  • 65 Псковская область 103
  • 66 Сахалинская область 96
  • 67 Орловская область 95
  • 68 Республика Бурятия 95
  • 69 Тамбовская область 90
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Республика Чувашия 80
  • 72 Республика Тыва 75
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Ингушетия 70
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 49
  • 79 Республика Татарстан 49
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 48
  • 81 Еврейская автономная область 38
  • 82 Республика Алтай 36
  • 83 Магаданская область 26
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 13

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 824 540 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,11%
  • 2. Республика Бурятия, Московская область 0,17%
  • 3. Республика Алтай 0,18%
За последние сутки подтверждено 820 смертей:
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 38
  • Краснодарский край 34
  • Свердловская область 33
  • Пермский край 28
  • Нижегородская область 28
  • Воронежская область 27
  • Ростовская область 25
  • Красноярский край 25
  • Челябинская область 23
  • Самарская область 22
  • Саратовская область 20
  • Алтайский край 20
  • Пензенская область 19
  • Ставропольский край 18
  • Тюменская область 17
  • Республика Крым 16
  • Волгоградская область 16
  • Удмуртская Республика 16
  • Московская область 15
  • Республика Башкортостан 14
  • Иркутская область 14
  • Оренбургская область 13
  • Республика Дагестан 12
  • Брянская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Тульская область 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Ульяновская область 10
  • Республика Хакасия 10
  • Липецкая область 9
  • Тверская область 9
  • Мурманская область 9
  • Владимирская область 8
  • Ярославская область 7
  • Республика Коми 7
  • Приморский край 7
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Смоленская область 6
  • Вологодская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Костромская область 5
  • Севастополь 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Курганская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Омская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ленинградская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Орловская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Карелия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 179 243 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 661 человек:
  • Москва 2463
  • Московская область 1312
  • Санкт-Петербург 923
  • Республика Коми 623
  • Нижегородская область 519
  • Республика Крым 500
  • Тверская область 484
  • Свердловская область 473
  • Иркутская область 471
  • Пермский край 469
  • Республика Башкортостан 450
  • Красноярский край 430
  • Пензенская область 331
  • Хабаровский край 314
  • Севастополь 310
  • Оренбургская область 304
  • Волгоградская область 301
  • Ростовская область 301
  • Республика Хакасия 297
  • Приморский край 284
  • Челябинская область 280
  • Самарская область 261
  • Ставропольский край 251
  • Республика Дагестан 239
  • Чеченская Республика 239
  • Смоленская область 234
  • Саратовская область 228
  • Омская область 228
  • Брянская область 225
  • Вологодская область 217
  • Липецкая область 212
  • Ханты-Мансийский автономный округ 206
  • Забайкальский край 203
  • Удмуртская Республика 200
  • Кемеровская область 184
  • Ульяновская область 183
  • Республика Карелия 181
  • Воронежская область 179
  • Ярославская область 170
  • Астраханская область 165
  • Сахалинская область 164
  • Калининградская область 163
  • Тюменская область 161
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 151
  • Алтайский край 151
  • Владимирская область 149
  • Белгородская область 147
  • Республика Ингушетия 131
  • Республика Калмыкия 127
  • Ивановская область 126
  • Костромская область 126
  • Архангельская область 120
  • Новгородская область 119
  • Тульская область 118
  • Курская область 117
  • Новосибирская область 113
  • Тамбовская область 100
  • Рязанская область 92
  • Ленинградская область 89
  • Курганская область 86
  • Кировская область 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Калужская область 81
  • Краснодарский край 72
  • Республика Чувашия 72
  • Амурская область 71
  • Республика Тыва 68
  • Орловская область 61
  • Республика Мордовия 60
  • Республика Татарстан 60
  • Еврейская автономная область 59
  • Мурманская область 56
  • Республика Марий Эл 55
  • Республика Бурятия 54
  • Республика Алтай 53
  • Томская область 52
  • Псковская область 48
  • Республика Адыгея 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 33
  • Камчатский край 26
  • Магаданская область 22
  • Ненецкий автономный округ 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 18
  • Республика Саха (Якутия) 14
  • Чукотский автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 092 818.

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