Ямал опередил новую программу переселения из "авариек"

Расширить действие программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда - с таким предложением выступил президент страны.

Глава государства подчеркнул, что сейчас регионы расселяют аварийное жилье, которое признано таковым на начало 2017 года. Как отметил Владимир Путин, нужно двигаться дальше: запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным уже и на 1 января 2021 года.

Отметим: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов два года назад поставил задачу расселить в регионе нуждающихся в улучшении жилищных условий людей с миллиона непригодных квадратных метров жилья. Это в четыре раза превышает план для региона по майским указам и включает в себя расселение ямальцев из домов, признанных аварийными уже после 2017 года. Таким образом, до 2025 года переехать в комфортные условия должны 70 тысяч ямальцев. В текущем году планируется расселить 3000 семей. При этом глобальный план по расселению нуждающихся с миллиона квадратных метров, поставленный на Ямале, достигнет трети исполнения. Только за первую половину 2021 года в регионе введено в эксплуатацию шестнадцать многоквартирных домов. При этом строительство ведется комплексно. Это еще одна из задач, которую поставил перед регионами президент, говоря о решении проблемы аварийного жилья. В новых микрорайонах на Ямале создаются все необходимые условия.

- Мы реализуем большую программу развития округа. И уже виден ее результат. В большинстве городов темпы строительства хорошие - возводится много нового долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель - расселить людей с миллиона квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Сейчас в округе возводится сразу несколько больших новых микрорайонов. Самый крупный - Обдорский в Салехарде, где будет построено 240 тысяч квадратов на 5 тыс. квартир. В Новом Уренгое строится Славянский, он рассчитан на 1600 семей. В микрорайон Южный в Тарко-Сале смогут переехать 800 местных семей. Столько же квартир строится в Солнечном, в Тазовском.

Для того чтобы обеспечить задачу по расселению ямальцев с одного миллиона квадратных метров непригодного жилья, в округе значительно выросли темпы жилищного строительства. Так, в 2019 году построен 145 701 квадратный метр жилья, в 2020 - 166 943 квадрата. В планах на 2021 год - порядка 170 000, а в 2022-м году объем введенного жилья должен достигнуть 200 000 квадратных метров. Сейчас в округе в стадии строительства находится 187 многоквартирных жилых домов общей площадью 537 000 квадратных метров.