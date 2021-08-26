Какие виды доставки продуктов наиболее востребованы на Урале

Доставка продуктов сегодня считается одним из самых прибыльных видов бизнеса. В последнее время столичные игроки перемещаются в регионы, охватывая в основном мегаполисы, где есть устойчивый спрос на такие услуги. Но чтобы не пасть под натиском конкурентов, онлайн-сервисы трансформируют модели доставки: сокращают затраты на логистику, открывая в регионах свои склады, предлагают самовывоз. Какие из них востребованы на Урале?

Первыми начали развивать доставку в регионе федеральные торговые сети. Например, "Пятерочка" организовала этот сервис в Екатеринбурге в конце 2019 года. Нынешней весной услугу добавили в Верхней Пышме, в планах подключить и Березовский. В пресс-службе X5 Retail Group, управляющей сетью, говорят, что в первом полугодии 2021-го только в Екатеринбурге и Челябинске выполнили 173 тысячи заказов. А экспресс-доставку и самовывоз из магазина "Перекресток" осуществляют еще и в Нижнем Тагиле.

Благодаря собственной розничной сети ретейлер имеет преимущество в доставке - короткое транспортное плечо. Он использует так называемую модель "уайтстор" (в противоположность дарксторам, которые работают без посетителей в формате склада). Впрочем, дарксторы у X5 тоже есть - там, где спрос уже не удовлетворяет инфраструктура обычных магазинов и покупателей много. В компании пояснили, что в приложении доступны разные сегменты товаров, в том числе со скидками по акциям. Однако их стоимость не отличается от ассортимента на полке магазина.

В пандемию за доставку товаров взялись не только ретейлеры, но и специализированные подразделения крупных интернет-компаний. И если поначалу их курьеры закупали продукты в сетевых магазинах и везли по адресу, то теперь сервисы обрастают инфраструктурой.

- В середине нынешнего лета мы открыли собственный склад на Урале, чтобы клиенты в течение пары часов могли без задержек получить самые ходовые товары. Сейчас в ассортименте магазина более 1500 единиц, к концу года их число вырастет до 20 тысяч. Это не только продукты питания, но и бытовая техника, электроника и т. д., - рассказали в пресс-службе "Яндекс.Маркета", который открыл локальный даркстор в Екатеринбурге.

Участники рынка стремятся быть ближе к потребителю, насколько это возможно

Участники рынка стремятся быть ближе к потребителю, насколько это возможно. И доставка "до двери" - отнюдь не единственный способ завоевать аудиторию. Так, основатель сети киосков еды Илья Филимонов в сентябре запустит первый в России онлайн-дискаунтер. Вместо курьера с огромным рюкзаком привозить еду заказчикам станет фургон.

- Доставка продуктов экономсегмента сейчас актуальна, ведь расходы жителей на потребительские товары выросли. Поэтому мы объединили технологические решения вроде онлайн-заказа через мобильное приложение с доставкой продукции в зону шаговой доступности. Фургон будет обслуживать водитель, выезжая утром и вечером на место выдачи (в радиусе километра от жилья клиентов), - рассказывает создатель сервиса "Dоброdел".

По словам Филимонова, за счет такой модели удастся максимально урезать затраты покупателя: цена товара по сравнению с сетевой розницей снизится на треть. (К слову, раньше розничные дискаунтеры вообще не развивали собственную доставку, допустим, "Светофор" предлагает только услугу самовывоза.) Система работает по аналогии с интернет-магазином, но пункт выдачи не стационарный, а мобильный. Фургон вмещает не менее 200 заказов, которые водитель забирает с одного склада. В сентябре новый сервис протестируют в Московской области, а в следующем году - в Свердловской.

Эксперты уверены: для многих жителей различные форматы доставки стали не только удобными, но и выгодными, так как вместо хождения по супермаркету человек тратит несколько минут на оформление заказа. Скажем, в "Перекрестке" такой услугой пользуются 2,5 миллиона человек, ежемесячно оформляя более 600 тысяч заказов. Услуга популярна, ведь кроме продуктов можно заказать и горячую еду.

Справка "РГ"

По данным исследовательского агентства Data Insight, в первый месяц лета 2021-го интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания России выполнили 18,6 миллиона заказов, что на пять процентов больше, чем в мае, и в 3,7 раза - чем годом ранее.