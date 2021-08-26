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26.08.2021 10:35
Рубрика: Происшествия

На Урале поймали мошенницу, обманувшую 16 пенсионеров

Текст: Юлия Мякишева

Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело против женщины, которая представлялась дальней родственницей пожилых людей и, жалуясь на проблемы с бизнесом, выманивала у них деньги - от 30 до 400 тысяч рублей.

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По данным следствия, жертвами 45-летней мошенницы стали 16 человек, преимущественно, бабушки. Как сообщает отделение по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга, все они были обмануты по одной и той же схеме, после того, как злоумышленница подходила к пожилым людям на улице.

Одна такая встреча произошла на Братской. Пожилую женщину окликнула незнакомка. Удивившись, что пенсионерка ее не узнает, женщина сказала, что она - член семьи и стала активно помогать старушке вспомнить себя. Пенсионерка пришла к выводу, что это сестра снохи и сама назвала имя, которое мошенница подтвердила. После этого "родственница" вместе с бабушкой сходила до ЕРЦ, а потом пошла к ней домой и помогла подняться по лестнице. Дома она внимательно слушала рассказы о здоровье, а про себя сказала, что занимается торговлей, но сейчас у нее трудности: на таможне задержали товар и нужно заплатить пошлину - двести тысяч рублей. Бабушка прониклась сочувствием и собрала сто тысяч - сбережения за несколько лет, пенсию, деньги, подаренные на день рождения. Подозреваемая получила наличные и сразу ушла, объяснив это тем, что заплатить нужно срочно.

После этого старушка позвонила брату, который живет в другом регионе, и рассказала о визите. Он ей сказал, что сестра ее снохи дома и никуда не уезжала. Так бабушка поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы и выяснили, что ее уже судили за подобные преступления в Санкт-Петербурге. В марте 2021 года екатеринбургские сыщики прибыли в Северную столицу и задержали подозреваемую прямо на выходе из следственного изолятора.

Расследование уголовного дела по статьям о мошенничестве и краже окончено, материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд. До решения женщина будет находиться под стражей, максимальное наказание, которое ей грозит - пять лет лишения свободы.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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