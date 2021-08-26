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26.08.2021 04:40

На Урале спрос на продавцов в три раза превысил предложение

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 194(8545)
По мнению аналитиков сервиса Работа.ру, российский рынок труда в течение первого полугодия 2021-го восстановился. Компании начали активно нанимать как сотрудников в наиболее пострадавшие в пандемию сегменты (общепит, индустрию красоты и сферу услуг), так и удаленно работающих маркетологов, айтишников и т. п. Самой "голодной" до кадров оказалась торговля: в УрФО спрос здесь превысил предложение в шесть раз.

Интересно, что в среднем по России большинство открытых вакансий - в сфере финансов и страхования: к январю-июню прошлого года их число увеличилось на 149 процентов, тогда как на Урале - на 76. В тройке лидеров по востребованности на отечественном рынке труда также работники маркетинга, рекламы и СМИ (плюс 105 процентов), специалисты по продажам (плюс 90). Рост торговли эксперты объясняют популярностью офлайн-магазинов и трендом на доставку товаров с интернет-площадок.

Фото: iSock
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IT-отрасль тоже испытывает дефицит сотрудников, но не столь острый. В регионах УрФО количество претендентов на такие специальности выросло на 42,5 процента, а вакансий - на 60.

Соискатели чаще всего ищут работу в области продаж, культуры и образования, госслужбы, бизнес-услуг, а отрасли производства и агропрома, транспорта и логистики, напротив, выбирают редко. Впрочем, в последних двух, а также в бюджетных организациях спрос на кандидатов резко упал.

Кстати, несмотря на изобилие вакансий, компании далеко не всех претендентов берут в штат. В сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru утверждают: работодатели отказывают в трудоустройстве в основном из-за несоответствия зарплатных ожиданий, недостаточной квалификации и навыков. Тем не менее, по данным Работа.ру, вакантных мест для студентов в стране стало больше на 64 процента, (в Уральском округе - на 53).

За первые шесть месяцев 2021 года новые вакансии чаще открывали компании Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской области, Краснодарского края. Из УрФО в топ-10 регионов по количеству свободных мест вошли Тюменская и Свердловская области.

Наиболее активными соискателями, которые представили половину всех резюме, были опытные работники в возрасте 25-45 лет и совсем юные - от 16 до 23.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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