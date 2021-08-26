Сколько стоит букет к 1 сентября в разных городах

Эксперты подсчитали среднюю стоимость букета к 1 сентября: она подросла с прошлого года на 11 процентов и составила 1 096 рублей.

По данным исследования компании "Эвотор", на которое ссылается РИА Новости, были взяты чеки 800 тысяч смарт-терминалов по всей стране. Как и ожидалось, дороже всего порадовать классного руководителя своих отпрысков обойдется москвичам: в столице цветы ко Дню знаний стоят около 1 608 рублей.

На втором месте рейтинга - Югра со стоимостью букета 1,57 тысячи, а на третьем - Тюменская область со средним чеком 1,39 тысячи рублей.

Примерно в том же диапазоне стоят цветы в Краснодарском крае (1373 рублей), в Приморье (1 347), в Иркутской области (1 279) и Санкт-Петербурге (1 252 рублей).

Самые скромные по стоимости школьные букеты аналитики нашли в Псковской области: всего 678 рублей. Приблизительно такие же цены в Томской области (781 рубль) и Кировской (772 рубля), в Пермском крае (728).

Также по данным специалистов, родители предпочитают покупать к первому дню учебы розы и хризантемы, а из экзотических - альстромерии, эти красивые цветы называют еще "лилия инков" или "перуанская лилия". Также в список популярных попали гвоздика и гербера.