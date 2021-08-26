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26.08.2021 11:14
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ снизить риск распространения коронавируса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ученые Южно-Уральского государственного университета рассчитали, как распространяются респираторные и вирусные заболевания в закрытых пространствах. Результаты исследования помогут снизить риск распространения COVID-19 в офисах, школах вузах и на производстве.

Фото: Getty Images
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Так как такого рода инфекции передаются в основном воздушно-капельным путем, соблюдение дистанции не всегда спасает от заражения из-за перемешивания воздуха в помещении. Ученые задумались: как правильно расположить перегородки, чтобы максимально предотвратить распространение болезни.

Старший научный сотрудник кафедры "Гидравлика и гидропневмосистемы" Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан изучил движение капель в воздухе методом вычислительной гидродинамики: он включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для воспроизведения различных физических и химических процессов.

По его словам, этот способ используется почти по всех областях науки - от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. В данном случае авторы проекта попытались сымитировать реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью.

С помощью итоговых данных ученые хотят разработать типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным площадкам работать в обычном режиме, но при этом риск заражения вирусными инфекциями будет ниже.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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