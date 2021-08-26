Ученые нашли способ снизить риск распространения коронавируса

Ученые Южно-Уральского государственного университета рассчитали, как распространяются респираторные и вирусные заболевания в закрытых пространствах. Результаты исследования помогут снизить риск распространения COVID-19 в офисах, школах вузах и на производстве.

Так как такого рода инфекции передаются в основном воздушно-капельным путем, соблюдение дистанции не всегда спасает от заражения из-за перемешивания воздуха в помещении. Ученые задумались: как правильно расположить перегородки, чтобы максимально предотвратить распространение болезни.

Старший научный сотрудник кафедры "Гидравлика и гидропневмосистемы" Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан изучил движение капель в воздухе методом вычислительной гидродинамики: он включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для воспроизведения различных физических и химических процессов.

По его словам, этот способ используется почти по всех областях науки - от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. В данном случае авторы проекта попытались сымитировать реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью.

С помощью итоговых данных ученые хотят разработать типовые инструкции, которые позволят офисам, вокзалам, аэропортам, морским портам и производственным площадкам работать в обычном режиме, но при этом риск заражения вирусными инфекциями будет ниже.