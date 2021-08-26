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26.08.2021 11:20
Рубрика: Экономика

Уральский бизнесмен взыскал с МВД миллион за арестованное имущество

Текст: Анна Шиллер
В Арбитражном суде Свердловской области доказали, что металлические изделия весом 10 тонн похитили по вине полицейских. Когда собственник доставил его на склад, металл захотели присвоить преступники. Но органы МВД разрешили конфликт в их пользу, передав товар на ответственное хранение одному из якобы доверенных лиц. Права владельца на имущество восстановили только после вмешательства бизнес-омбудсмена.

Как говорят в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, директор предприятия к ним обратился весной 2019 года спустя полгода безуспешных попыток завести уголовное дело. Его ходатайства о проверке сохранности арестованного изделия, последний раз которое видели на промплощадке в Верхней Пышме, в полиции игнорировали. После жалоб бизнес-омбудсмена Елены Артюх в прокуратуру, место все-таки осмотрели, но "хранителя" с металлом там не оказалось.

Фото: iStock
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- Имущество являлось спорным, в связи с большим объемом и тем, что огороженная территория позволяла хранить данный груз, было принято решение оставить его на складе. По условиям договора поставки, компания утратила право собственности на продукцию с момента отгрузки, а при передаче имущества на ответхранение мы исходили из доверенности от 15 августа 2018 года, - заявили в суде представители МВД.

Однако, по словам собственника, полномочий на получение товарно-материальных ценностей у доверителя не было. Кроме того, в ведомстве имущество не признали вещественным доказательством и не приобщили к делу. В таком случае передавать товар на ответхранение не имеют права, его следовало вернуть владельцу. Во время проверок метизделия стоимостью в миллион рублей третьи лица уже сбыли. По факту хищения следователи возбудили уголовное дело, которое рассмотрели только в этом году.

В арбитражном суде, куда компания обратилась с иском о взыскании убытков с Российской Федерации в лице МВД РФ, подтвердили: сотрудники ведомства действовали незаконно. Предприятие лишилось прав на спорное имущество из-за его передачи неуполномоченным лицам и отсутствия контроля за хранителем со стороны полицейских. Теперь госорган должен возместить юрлицу 1 миллион 23 тысячи рублей за товар и госпошлину.

Между тем

Предприниматели обращаются с жалобами на действия полицейских чаще всего, по оценке бизнес-омбудсмена Свердловской области. К примеру, в 2019 году четверть заявлений в аппарат Уполномоченного были связаны с решениями силовых структур, а в 2020-м их число составило 16,2 процента. Подобные экономические споры, где отказывают в возбуждении уголовного дела, иной раз длятся по несколько лет, хотя иски к госорганам в арбитраж поступают редко, отмечают в вышестоящей инстанции.

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