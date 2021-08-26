В Челябинске построят межвузовский кампус

На заседании правительства РФ официально объявлено, что в Челябинске появится современный межуниверситетский кампус мирового уровня. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что проект, представленный регионом, вошел в число восьми, к реализации которых приступят уже в 2021 году. В правительстве отметили: господдержку важно оказать не только на стадии строительства, но и на этапе разработки проектной документации.

Федеральный центр рассчитывает развить сеть кампусов в стране до 2030 года. На эти цели планируется направить около 36 миллиардов рублей. Помимо бюджета РФ вложатся региональные власти и бизнес, и за право участия в правительственной программе между ними развернулось нешуточное соперничество. Среди конкурентов Челябинска - такие сильные университетские города, как, например, Новосибирск и Томск. Минобрнауки совместно с минстроем, минфином, минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ. РФ" рассмотрело 27 заявок из 22 субъектов, определив группу лидеров.

- Для развития региона это одна из главных новостей, и очень важно, что такое решение правительство РФ приняло, - прокомментировал событие челябинский губернатор Алексей Текслер. - Мы прошли отбор в числе первых, и я уверен, что проект мы осуществим.

О намерении создать кампус в Челябинске глава Южного Урала впервые заявил в мае этого года в послании к Заксобранию области, пообещав студентам обеспечить возможности для самореализации не хуже, чем в столицах. Регион готов стать одним из центров академической науки и образования, и первый шаг - объединение потенциалов ведущих вузов - ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ имени Носова.

Недавно Текслер презентовал концепцию кампуса сопредседателю "Народного фронта", члену совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой и уже более детально остановился на проекте. Межвузовский комплекс, как ожидается, займется созданием IT-экосистемы, подготовкой специалистов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, совместными исследованиями с высокотехнологичными компаниями. На площадке разместятся учебные и исследовательские лаборатории с суперкомпьютером, конференц-залы, технопарк, бизнес-инкубатор, спортзалы, общежитие, апарт-отель, офисы исследовательских подразделений, коворкинг. Передовому содержанию хотят придать и продвинутую форму: "накрыть" строения экспериментальными автономными куполами с нулевым углеродным следом, предусмотрев замкнутые контуры регенерации воздуха, воды, автономные источники энергии.

Строения в кампусе хотят "накрыть" экспериментальными автономными куполами с нулевым углеродным следом

Для размещения кампуса выбраны две площадки - реконструируемый квартал Южно-Уральского госуниверситета и прилегающая к Челябинскому госуниверситету территория. Образовательная, исследовательская и социальная инфраструктура площадью свыше 126 тысяч квадратных метров должна обеспечить около 5 тысяч мест для размещения и проживания студентов, преподавателей, научных сотрудников.

Затраты предварительно оценили в 9,3 миллиарда рублей. 20 процентов этой суммы область готова профинансировать сама, еще столько же надеется привлечь от заинтересованных компаний, а 60 процентов - получить от федерального центра.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, работа по проектированию кампуса должна начаться в этом году, пуск в эксплуатацию планируется в 2025-м.