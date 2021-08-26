В Челябинской области повысили размер пособия на рождение ребенка

В Челябинской области до шести тысяч рублей повышен размер единовременного пособия по рождению ребенка. Теперь оно будет выплачиваться вне зависимости от очередности появления детей на свет, сообщили в законодательном собрании региона.

До сих пор молодым мамам выплачивалось пособие от двух до шести тысяч рублей - в зависимости от того, какой по счету ребенок появился в семье. Теперь эта сумма станет единой для всех. Кроме того, законом предусмотрены полномочия органов соцзащиты о запрашивании информации в других ведомствах для ускорения процедуры при оформлении выплаты.

- Мы единогласно поддержали этот законопроект, - говорит председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. - Эта мера поддержки действительно важна и нужна южноуральским семьям. Отмечу, что помимо увеличения размера пособия, упрощается и процедура его назначения.

Норма начнет действовать с 1 декабря 2021 года.