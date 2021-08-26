Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
26.08.2021 17:39
Текст: Екатерина Призова
Фото, видео: Татьяна Андреева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге впервые представлен спецавтомобиль разминирования

На военно-техническом форуме "Армия-2021", который стартовал сегодня в Екатеринбурге на полигоне Свердловский, впервые представлен специальный автомобиль групп разминирования. В этом году он, напомним, поступил на вооружение инженерных соединений Центрального военного округа.

Фото: Илья Максимов \ РГ
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Машина на базе пикапа УАЗ-2363 предназначена для оперативного обезвреживания взрывчатки на местности, и на объектах инфраструктуры. Она оснащена кузовом-капсулой, в котором установлен специальный контейнер для перевозки средств взрывания, стеллаж для опасного груза, система автоматического пожаротушения, одеяло для локализации взрыва. Транспорт может взять на борт пятерых членов экипажа.

Всего на екатеринбургской площадке покажут больше 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. Например, впервые широкой публике представят поисково-эвакуационную машину-амфибию "Синяя птица", которая используется для организации встречи возвращающихся на землю космонавтов. Продемонстрируют и исторические образцы.

Между тем

В рамках форума впервые развернут "Партизанскую деревню", где посетители увидят, как был устроен быт подпольных бойцов партизан Великой Отечественной. На площадке выставки развирается и масштабная военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции - одной из самых удачных советских операций во время войны, закончившейся победой и освобождением Молдавской ССР.

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