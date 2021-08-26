В уральском вузе открыли виртуальную лабораторию

В УрГЭУ появилась виртуальная лаборатория, которая воспроизводит условия настоящего производства.

Ее оснастили современной техникой, VR-шлемами и контроллерами, имитирующими движения рук в цифровом пространстве. Программа позволяет создать компьютерную копию любого лабораторного комплекса и проводить с ее помощью исследования, которые в реальности сложно организовать из-за высокой стоимости оборудования и реактивов. Для начала в новой лаборатории выполнили практическое задание по определению жирности молочных продуктов.

Студенты смогут работать в оцифрованных лабораторных комплексах промпредприятий Среднего Урала: без посещения цехов воссоздадут всю технологическую цепочку - от поступления сырья до выпуска готового товара, отрабатывая профнавыки на каждом этапе.