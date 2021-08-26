Высокооплачиваемые северяне больше других задолжали банкам

Два базовых региона ТЭК не равновеликие. Скажем, по среднедушевым доходам ХМАО и ЯНАО отличаются друг от друга ощутимо. В этом ракурсе далеко позади них "материнская" Тюменская область, однако и она среди лидеров по объему задолженности на каждого трудоспособного гражданина - у нее шестая позиция: чуть усилий - и обгонит стоящее впритык Подмосковье.

Итак, в Ямало-Ненецком автономном округе на каждого работоспособного жителя пришлось в июне 610 тысяч заемных рублей (здесь и далее цифры округляю), в Ханты-Мансийском - 556, в Тюменской области - 433. Сравним реальные, перечисленные на карточные счета, зарплаты за май, в среднем они составляли соответственно около 125, 80 и 50 тысяч рублей. Тут и школьнику нетрудно догадаться, что жители Югры больше рискуют: зарабатывая в полтора раза меньше соседей из арктического края, они совсем немного уступают им по кредитной нагрузке. Также очевиден несоразмерный зарплатный отрыв Тюмени от ЯНАО. К тому же в отличие от Ямала, в котором, согласно информации Росстата, в первом квартале нынешнего года по сравнению с январем-мартом 2020-го реальные среднедушевые доходы уменьшились на процент, Югра и Тюменская область имели минус в три процента.

Почти во всех субъектах РФ на размер общей задолженности колоссальное влияние оказала льготная ипотека. Обращусь к данным, предоставленным территориальным подразделением Банка России. По итогам первого полугодия так называемая тюменская матрешка с без малого 40 тысячами кредитов оказалась на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это по валовым показателям, которые не должны служить ключевым ориентиром - уж очень разные у нас регионы, начиная с демографических характеристик. Лучше посмотрим на количество сделок на тысячу жителей из категории "экономически активного населения". В данном соотношении западносибирская тройка впереди всех. В ней самой первенство за Югрой (45 сделок на 1000 человек с июня 2020-го по июнь 2021-го), а Салехард и Тюмень - в двух шагах от нее (43 и 42 сделки соответственно).

Югорчане-заемщики твердо уверены в своей финансовой устойчивости. Во всяком случае, убедили в том банкиров

Здесь важно еще учитывать размер кредита на покупку недвижимости. Понятно, что у небедствующих северян планка запросов выше - они могут позволить себе приобрести в родном регионе либо за его пределами сравнительно просторную квартиру. В первом полугодии средний размер ипотечного заимствования в ЯНАО составлял около 3,4 миллиона рублей, в ХМАО - около 3 миллионов, в Тюменской области - чуть более 2,5 миллиона. В чем находим подтверждение того, что югорчане-заемщики твердо уверены в своей финансовой устойчивости. Во всяком случае, убедили в том банкиров.

Ни в одном из этих регионов просроченная задолженность по ипотеке не превышает процента. По другим видам кредитования просрочка куда значительнее, но до среднероссийской ей все равно далеко. Вроде бы оснований для тревоги пока нет. Вместе с тем настораживает бурный спрос на потребительские кредиты (обычно их берут на неотложные нужды) как в Ханты-Мансийском округе, так и в Тюменской области. Согласно сводным данным Объединенного кредитного бюро, в июне, когда в РФ был установлен абсолютный рекорд по количеству выданных кредитов наличными, жителям Югры предоставлено таких ссуд на 58 процентов больше, чем годом ранее, а тюменцам - на 66: у последней взлет - самый "крутой" в стране. Ямал же сегодня не внушает опасений. Платежеспособность большинства северян на высоте, многим нет нужды брать в долг по мелочи - они сами одалживают банкам. По темпам прироста средств на депозитах ЯНАО более чем в пять раз опережает двух своих соседей-партнеров.

Компетентно

Юлия Лаврикова, директор Института экономики Уральского отделения РАН:

- На кредитном рынке северных автономных округов сошлись два разнонаправленных вектора. С одной стороны, здесь внушительная доля населения с высокими доходами. С другой - в прошлом году стоимость углеводородного сырья была крайне нестабильной, одно время цена на нефть обрушилась, часть скважин пришлось остановить. Это не могло не сказаться в целом на зарплатах и настроениях людей. Спрос на товары и услуги упал, но по мере выхода из пандемической "заморозки" он возобновился, стал нарастать, а откладывание покупок надолго немногие стерпят. Продажи жилья подстегнула небывало низкая процентная ставка.