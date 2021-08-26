Репортаж "РГ" с рейса в один конец маршрутом "Кабул-Москва"

Автор "Российской газеты" попал в число тех, кто в аэропорту "Чкаловский" встречал первый военный самолет, доставивший в Россию беженцев из Афганистана.

Это не вип-салон. И красивый вид на город в этом иллюминаторе отнюдь не для пассажиров. Военный борт министерства обороны Ил-76 неслучайно имеет фактически стеклянную кабину. Для осуществления взлёта и посадки штурман должен иметь отличный обзор. И это важно для "прицельного" десантирования с малых высот, в том числе и в военных условиях.

Они приземлились. Самое страшное теперь позади - дни неопределенности, переживаний за будущее, не столько свое, сколько своих детей. Именно юных пассажиров первыми добавляли в полетные списки. В кратчайшие сроки по поручению президента России министром обороны была организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 500 человек, среди которых граждане России, а также государств-членов ОДКБ - Белоруссии, Киргизии, Таджикистана. А также граждан Узбекистана и Украины. Улететь из хаоса хотят многие.

По пути в Москву самолеты залетели в Киргизию и Таджикистан. Сошедшие там пассажиры - в большинстве - женщины и дети.

Многие журналисты, встречавшие самолеты эвакуации, не могли понять: "Где же граждане России? Ведь спускаются по трапу явно люди, похожие больше на афганцев, чем на россиян?" Но недоумевают те, кто помоложе. Их старшие товарищи хорошо знают, насколько прочными были связи Советского союза и Афганистана. Еще с тех времен многие пустили там свои корни, а кто-то, напротив, уехал в Союз. И за эти годы афгано-российские корни перемешались. Вот и сегодня этнические афганцы с российским паспортом летят на вторую Родину. Они покидали Кабул, опасаясь, что уже никогда туда не вернутся. У многих остались в Афганистане родные: сестры, братья. Один из прилетевших пассажиров во время интервью на борту едва сдерживает эмоции. Ему на плечо кладет голову жена, пряча слезы от телекамер. В Афганистане они оставили все: от квартиры до работы.

По словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, на бортах Минобороны удалось эвакуировать более 360 афганцев с российскими паспортами - полноправных граждан России.

В Москве же всем эвакуированным первым делом пришлось столкнуться с главной, пожалуй, современной российской реальностью. Пандемии в России пока никто не отменял. А в условиях сложной политической, социальной и экономической обстановки в Афганистане там явно не до контроля за коронавирусом. Поэтому все прилетевшие из Кабула прямо в аэропорту сдают тест на COVID-19. Но это вообще-то пустяк по сравнению с тем, через что пришлось пройти этим людям. Ведь многие до последнего не верили, что смогут улететь.

Чёткие действия в ходе эвакуации всех задействованных экипажей позволили провести ее слаженно и без происшествий. Обстановка в аэропорту Кабула и за его пределами была крайне напряженной. Существовал и серьезный риск провокаций. Но, благодаря опытным пилотам Министерства обороны, все прошло штатно. При этом важно заметить, что и пассажиры, в том числе - самые маленькие, не поддавались панике и не создавали давки. Это повлияло на время провождения предполетных и таможенных формальностей.

Пока многие зарубежные посольства просто эвакуируют своих сотрудников, российские дипломаты остаются в Кабуле и работают в штатном режиме. Хотя организовать подобную эвакуацию в нынешних условиях из аэропорта Кабула было непросто. Напряженная обстановка даже на территории терминала. Как известно, контроль в городе - за талибами (международная террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. "РГ"), в аэропорту - за американскими военными. И на территории аэропорта случались и давка, и перестрелки. Но главное - все получилось.