Резиденцию канцлера ФРГ расширят в два раза

Федеральная канцелярия в столице Германии, где сейчас работает Ангела Меркель, станет в два раза больше. Правда, самой госпоже канцлеру, которая после осенних выборов в бундестаг обещала освободить кабинет, потрудиться в новом здании уже не приведется. Как сообщает Deutsche Welle, в Берлине, несмотря на всю критику, отстояли проект масштабной перестройки комплекса, который и так считается крупнейшей правительственной штаб-квартирой в мире. Работы должны начаться в 2023 году и займут не менее четырех лет. Немецким налогоплательщикам они влетят в 600 с лишним миллионов евро.

Федеральная счетная палата ранее указала на избыточность конструкций и помещений нового проекта, где каждый квадратный метр обойдется бюджету в 18 тысяч евро. А глава Федерального союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель назвал смету слишком "щедрой". По данным СМИ, в излучине реки Шпрее вырастет гигантский комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров. В него войдут 400 новых офисов, пешеходные мосты и тоннели, еще один зимний сад и дополнительная вертолетная площадка. По габаритам обновленная резиденция главы правительства ФРГ обещает дать фору Елисейскому дворцу в Париже и Белому дому в Вашингтоне.

Кстати, ее дизайн разработали те же архитекторы, которые спроектировали нынешнюю канцелярию, возведенную в 2001 году. Тогда Аксель Шультес и Шарлотте Франк получили за нее премию, хотя 36-метровая стеклянная громадина получила немало нелестных прозвищ вроде "стиральной машинки" и даже "слоновьего туалета". Немецкое правительство перебралось туда из бывшего здания Государственного совета ГДР в восточном Берлине. Оно служило кабмину временной резиденцией с 1999 года после переезда из Бонна - там исполнительная власть ФРГ находилась еще со времен разделения страны. Первым канцлером, въехавшим в новостройку, стал Герхард Шредер. К слову, до сих пор он был единственным, кто воспользовался возможностью пожить в казенной двухкомнатной квартире на восьмом этаже. Как известно, Ангела Меркель предпочитает жить с супругом в собственной квартире в обычном доме неподалеку от правительственного квартала. Помимо официальных и банкетных залов в нынешней канцелярии предусмотрена собственная кухня, холодильник для цветов и даже винный погреб.

Планы по расширению территории обсуждались в Германии последние десять лет. Даже в таком просторном и современном здании сотрудникам было тесно, многим приходилось работать извне.