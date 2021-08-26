Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь самолета

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Девочку, родившуюся прямо на борту военного транспортника C-17, эвакуировавшего сотрудничавших с США афганцев и членов их семей, назвали в честь самолета. Как рассказал командующий американскими войсками в Европе генерал Тод Уолтерс, новорожденная получила имя Рич.

Как отмечает Le Figaro, каждый самолет ВВС США имеет кодовое название для связи с другими бортами или диспетчерскими вышками. Транспортники C-17 традиционно зовутся Reach под таким-то номером. Давая имя девочке, родители отбросили цифры, оставив только основу позывного.

"Будучи пилотом ВВС США, я мечтаю увидеть, как эта маленькая девочка по имени Рич вырастет гражданкой Америки и будет летать на истребителях наших ВВС", - заявил Уолтерс.

По его словам, военные базы США в Европе с 20 августа приняли 7 тысяч беженцев из Афганистана. Сотне человек понадобилась медицинская помощь, в том числе трем новорожденным. Та самая Рич появилась на свет в воздухе, еще два малыша родились сразу после приземления на базе Рамштайн.