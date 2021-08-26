Рогозин рассказал о будущей орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская орбитальная служебная станция станет прообразом космических кораблей, которые в будущем отправятся к другим планетам.

"По сути новая станция будет прообразом тех пилотируемы крупных модулей, которые в будущем через десятилетия будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения планет Солнечной системы", - передает "Интерфакс" обращение Рогозина к специалистам РКК "Энергия".

Напомним, что 31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции. А после разработки эскизного проекта будет принято решение о включении модулей российского сегмента Международной космической станции в состав новой станции.

Ранее сообщалось, что научно-технический совет госкорпорации должен принять решение, как будет формироваться облик новой орбитальной станции. "Либо путем наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", отметил Дмитрий Рогозин.