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26.08.2021 22:51
Рубрика: Экономика

Россиянам будет проще получить пособия

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
С 2022 года начислять государственные пособия семьям, имеющим детей, а также ряд других выплат будет Пенсионный фонд России (ПФР). Сейчас этим занимаются органы соцзащиты в регионах. Проект постановления минтруда об этом рассмотрят в пятницу на Российской трехсторонней комиссии.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, через ПФР будут осуществляться назначение и выплата детских пособий, а также компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В частности, как сообщили в минтруде, начиная с 2022 года предлагается через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В министерстве отметили, что выплаты компенсаций будут производиться в беззаявительном порядке, на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского союза автостраховщиков.

Это, как считают разработчики законопроекта, позволит существенным образом оптимизировать процесс предоставления мер социальной поддержки и упростить их получение. У Пенсионного фонда имеется большой опыт назначения и выплаты пенсий, материнского капитала и других социальных платежей. В том числе и их проактивного назначения - практически без участия заявителя. Поэтому в минтруде и считают, что не стоит разным ведомствам выполнять схожие функции. Штат сотрудников ПФР позволяет справиться и с выплатой детских пособий. А для людей это удобно.

Напомним, что до 2025 года в России должно заработать социальное казначейство. Как отметил глава ПФР Андрей Кигим, основной принцип системы социального казначейства - это оказание услуг и осуществление мер социальной поддержки без предоставления со стороны граждан каких-либо документов и справок.

У Пенсионного фонда имеется большой опыт назначения и выплаты пенсий, материнского капитала и других социальных платежей

"Одной из первых мер, которую Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей, - назначение материнского капитала и предоставление соответствующего сертификата в электронном виде через направление его в личный кабинет на портале госуслуг. С начала реализации программы проактива, то есть с апреля прошлого года, уже около 1,15 млн семей получили сертификат именно таким образом - без обращения в Пенсионный фонд", - пояснил глава ПФР.

Сейчас через Пенсионный фонд оформляются ежемесячные выплаты одиноким родителям, беременным женщинам с невысокими доходами. Единовременные выплаты на школьников к началу учебного года также проходят по линии ПФР.

Кстати

Минюст зарегистрировал правила осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии. Так, с 1 января 2022 года такие доплаты будут производиться в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд при этом должен будет извещать пенсионера об установлении ему такой доплаты. В свою очередь, получатель доплаты должен сообщать о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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