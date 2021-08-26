Россиянам рассказали, какой смартфон купить ребенку к школе

Современный смартфон должен удовлетворять трем важнейшим требованиям: быть ударопрочным, иметь батарею высокой емкости и стоить не очень много - на случай частых потерь.

О том, какие модели, представленные на рынке, подходят под эти условия, рассказали специалисты Роскачества. Они также отметили, что смартфон должен иметь устойчивое к повреждениям стекло, защищающее экран.

Так, противоударный тест прошли смартфоны BlackView BV9500, Honor 10 и OnePlus 6. Среди "долгоиграющих" моделей специалисты выделили Realme 7, Realme 8 Pro, Xiaomi Poco F3 и OnePlus Nord N10.

Наконец, оптимальными устройствами по соотношению цены и качества стали Poco F3, Poco X3, Redmi Note 10 Pro (суббренд Xiaomi), Realme 8 Pro и Redmi 9T.