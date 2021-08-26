Почему россияне отказываются от покупки бытовой техники после тест-драйва

Половина тех, кто берет домашние гаджеты "на пробу", в итоге решает их не покупать. Россияне делают вывод, что такая техника им вообще не нужна, или предпочитают краткосрочную аренду. Опрос потребителей провел онлайн-сервис проката вещей Next2U, который объединяет более 300 компаний.

В исследовании (есть в распоряжении "РГ") участвовали жители РФ, которые арендовали мелкую бытовую технику в течение года. Половине требовались роботы - мойщики окон и пылесосы, каждый четвертый выбирал товары для ухода за младенцами (молокоотсосы, электрошезлонги, видеоняни и весы), а примерно 15 процентов хотело попробовать стайлер для волос. К слову, последний гаджет был самым дорогим (приобрести его можно за 47 тысяч рублей), а самая бюджетная вещь - весы - стоит в рознице около девяти тысяч.

Большинство потребителей сообщило, что брало технику на "тест-драйв" - чтобы понять, есть ли смысл ее приобретать. И более 45 процентов арендаторов от покупки отказалось. Из них две трети поняли, что вещь им не подходит или не очень нужна, а остальные решили, что при необходимости просто воспользуются прокатом.

По информации Института современного развития, за июнь 2021 года бытовая техника подорожала в среднем на 6,5 процента.

- При том широком выборе, который сейчас предлагают производители, высока вероятность купить что-то лишнее. Такие вещи используются пару раз и отправляются на балкон. Аренда техники перед покупкой позволяет выбрать то, что вам действительно нужно. При этом расходы составят не более 10 процентов от стоимости товара, - пояснила соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Екатерина Крайванова.