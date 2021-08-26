Россияне стали реже брать потребкредиты

Объем потребительских кредитов, выданных в июле 2021 года, составил 1,23 млн, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 17,4% меньше показателей июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В материалах отмечается, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в июле 2021 года составил 629 баллов, снизившись за месяц на 1 балл (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в июле 2021 года было выдано в Москве (63,8 тыс. ед.), Московской области (55,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (48,2 тыс. ед.), республиках Башкортостан (43,1 тыс. ед.) и Татарстан (42,6 тыс. ед.), а также Свердловской области (41,8 тыс. ед.).