РПЦ: Стратегии развития искусственного интеллекта нужен этический регламент

Никто не станет протестовать против достижений искусственного интеллекта (ИИ) в области гуманизации жизни - когда робот помогает инвалиду дотянуться до чашки чая. А когда норму смертоносности оружия, скажем, беспилотника, определяет не разум и совесть человека, а некий заданный искусственно алгоритм, - разве здесь не остается этических вопросов? В Петропавловске-Камчатском прошла организованная Русской православной церковью дискуссия о выгодах и рисках внедрения в жизнь общества достижений искусственного интеллекта.

- В этой области очень много мифов, главный из которых - Церковь против технического прогресса, - сказал, открывая дискуссию, заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - И одна из наших задач - опровержение этого ложного утверждения.

Поставив амбициозные задачи - за пять лет войти в число пяти крупнейших экономик мира, наша страна будет наращивать мощь искусственного интеллекта, уверена руководитель проекта "Искусственный интеллект" Национальной технологической инициативы, член Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологии Надежда Сурова.

Напомнив, что цифровая экономика - часть национальной политики страны, она представила видеопрезентацию ее возможных достижений в жанре "футурошока": войны, ведущиеся роботами, имплантация чуть ли не всех внутренних органов человека, прорыв в исследовании мозга, бессмертие… через несколько десятилетий.

Наталья Лосева, директор по мультимедиа и новым проектам в РИА Новости, добавила к этому интересные прогнозы в области медиа, предсказывающие распознавание фейков, появление специально адресованной вам информации с заголовком и содержанием "лично для вас" и эффективностью новых рекламных воздействий на потребителя.

Но идеология в духе "искусственный интеллект сильнее человека" сколь потрясает и пугает, столь и вызывает обоснованный скепсис.

- Многие воспринимают эту тему по произведениям писателей-фантастов, обыватель обычно что-то знает об искусственном интеллекте из художественных произведений, - подчеркивает епископ Переяславский и Угличский Феоктист, уверенный в том, что реальные перспективы создания "сильного" искусственного интеллекта скорее отсутствуют, а связанные с ним фобии во многом напрасны. Появление роботов, способных к самостоятельному целеполаганию, пока всего лишь гипотеза, и в ближайшие десятилетия нам ничего такого не угрожает, считает епископ Феоктист. А "слабый", прикладной искусственный интеллект, направленный на решение каких-то конкретных задач вроде повышения производительности труда на определенном месте, никаких серьезных рисков не несет.

Однако надо быть готовым и к ним.

Сравнивая основные подходы к сфере ИИ , выработанные в рамках ЮНЕСКО и в ЕС, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, протоиерей Александр Абрамов обратил внимание на большую "облагороженность" подхода ЕС и связал это с прямым вмешательством Римской Католической церкви в вопросы выработки этического отношения к ИИ.

Межгосударственная декларация стран ЕС, в частности, описывает необходимость обеспечения за человеком ключевой роли в создании ИИ и настаивает, что при этом должны учитываться такие важнейшие этические параметры, как достоинство личности, ее автономия, ответственность, справедливость, равенство, солидарность.

Намеченные в ЕС меры будут доводиться до национальных законодательств, включающих в том числе предостережение и пользователей, и создателей ИИ. В частности, уже отвергнута идея о предоставлении роботам юридической субъектности, чреватой возможным признанием правомочности машин.

Русская православная церковь намеревается также поднять вопросы включения этического регламента при создании и использовании ИИ. И отчасти это действие "против течения". Противников участия Церкви в формировании этической платформы при использовании ИИ немало, начиная от наделавшего шума своим "Хомо Деус" и чересчур смелым объявлением традиционных религий реакционной силой Юваля Харари и кончая российскими последователями подобных идей.

- Мысль, что церковь как религиозный институт может находиться только внутри своего религиозного пространства, в нашей стране связано как с ее атеистической историей в 20 веке, так и современными концепциями отгораживания Церкви от текущей общественной повестки - стройте храмы, ходите на крестные ходы, но нам не интересны ваши взгляды в отношении того, что вас не касается, - подчеркивает председатель информационной комиссии при епархиальном Совете Москвы, священник Александр Волков.

Церковь же, по его словам, при этом руководствуется евангельскими словами Христа "вы - соль земли", именно из них рождается ответственность христиан за мир и его нравственное состояние. Христиане видят себя носителями тех ценностей, которые страхуют мир от стремительного проезда по маршрутам, ведущим в пропасть.

Заявления же разного рода "прогрессоров" о том, что библейские этические основания мешают развитию современных технологий, ставят вопрос о том, как будет осуществляться их дальнейшее развитие - с учетом библейских этических стандартов или нет. Но никто ничего не предлагает взамен библейским истинам, считают в Церкви. Постулаты "светской этики" пока хороши только для школьной программы в 4 классе, дальше они, как правило, не выдерживают критики.

Церковь же готова и способна давать ответы на вопросы, которые ставит техническое развитие.

Исследования оказывают, что огромное количество людей считают, что любое человеческое развитие должно включать религиозное измерение.

А поскольку человек, по мнению Церкви, всегда целостен, то она не может изгнать науку как пространство, свободное от нравственных ценностей, и не готова поддержать точку зрения, что ученый должен оставлять свою веру на вешалке, входя в научную лабораторию.

Уже есть некоторые наброски этических пожеланий разработчикам новых технологий. Они не звучат алармистски, но описывают проблемы безопасности людей, сохранения приватности их жизни, опасности непонимания и неконтролирования логики алгоритмов, навязывания роботам этических выборов вроде "непричинения избыточных страданий при ведении войны.

При этом все, что касается возложения на ИИ интеллект огромного количества рутинной работы и освобождения человека от нее, обычно приветствуется церковным общественным сознанием.

Представители Фонда Конрада Аденауэра, соорганизатора дискуссии, представили стратегию Германии в области создания ИИ и высказались за необходимость этических рамок при его создании.