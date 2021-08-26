Сербский министр отметил братские отношения Белграда и Москвы

Проведение одного из этапов Армейских международных игр 2021 года на территории Сербии служит очередным подтверждением братских отношений Москвы и Белграда, считает министр обороны республики Небойша Стефанович.

"Проведение конкурса является подтверждением наших братских и дружеских отношений", - заявил в четверг министр на совместном брифинге с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в соревнованиях принимают участие военнослужащие из Ирана, Казахстана, Катара, Кипра, России и Сербии и. Игры пройдут в городе Кралево на двух военных полигонах.