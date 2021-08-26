Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия

Северный флот России продолжают оснащать новыми видами оружия. Боевой потенциал его сил общего назначения значительно увеличился за счет поступления головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка на Северный флот еще 238 единиц современного вооружения. Об этом вчера на коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что сейчас идут испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", а также корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". В скором времени, по словам Шойгу, этот комплекс поступит на вооружение Военно-морского флота.

Современным арсеналом должны управлять хорошо подготовленные люди, главным образом военные профессионалы. На коллегии министр обороны озвучил такие цифры: общая укомплектованность флота всеми категориями военнослужащих сейчас составляет 97,7 процента. А к концу года ее доведут до 99,2 процента.

Шойгу подчеркнул, что первостепенное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. И тут большая часть задач ложится именно на Северный флот. Для того чтобы дислоцированные в Заполярье войска функционировали эффективно, минобороны развивает там военную инфраструктуру. "На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле", - отметил министр.

До конца этого года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. "Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решен, - сказал Шойгу. - Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия)". Всего же, по словам министра обороны, в этом году на Северном флоте планируют возвести 147 зданий и сооружений. 64 объекта уже сданы в эксплуатацию. Министр особо подчеркнул, что на острове Земля Александры для военных построили самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 метров.

Шойгу также сообщил, что Северный флот в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом продолжит важные исследования в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей, а также масштабную работу по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли.

На коллегии также проанализировали работу военной полиции. Благодаря ее эффективным действиям, по оценке министра обороны, в Вооруженных силах на 29 процентов снижена аварийность. Там отсутствуют дорожно-транспортные происшествия, связанные с технической неисправностью транспортных средств.