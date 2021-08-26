Северный флот получит в этом году 238 единиц современного оружия

Министр напомнил, что сейчас идут испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", а также корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". В скором времени, по словам Шойгу, этот комплекс поступит на вооружение Военно-морского флота.
Современным арсеналом должны управлять хорошо подготовленные люди, главным образом военные профессионалы. На коллегии министр обороны озвучил такие цифры: общая укомплектованность флота всеми категориями военнослужащих сейчас составляет 97,7 процента. А к концу года ее доведут до 99,2 процента.
Шойгу подчеркнул, что первостепенное внимание уделяется укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. И тут большая часть задач ложится именно на Северный флот. Для того чтобы дислоцированные в Заполярье войска функционировали эффективно, минобороны развивает там военную инфраструктуру. "На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле", - отметил министр.
До конца этого года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. "Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решен, - сказал Шойгу. - Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для 3-й дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия)". Всего же, по словам министра обороны, в этом году на Северном флоте планируют возвести 147 зданий и сооружений. 64 объекта уже сданы в эксплуатацию. Министр особо подчеркнул, что на острове Земля Александры для военных построили самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 метров.
Шойгу также сообщил, что Северный флот в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом продолжит важные исследования в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей, а также масштабную работу по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли.
На коллегии также проанализировали работу военной полиции. Благодаря ее эффективным действиям, по оценке министра обороны, в Вооруженных силах на 29 процентов снижена аварийность. Там отсутствуют дорожно-транспортные происшествия, связанные с технической неисправностью транспортных средств.