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26.08.2021 23:45
Рубрика: В мире

Шах Масуд и талибы договорились не воевать до следующего раунда переговоров

Текст: Константин Волков

Фронт сопротивления талибам в районе Панджшерского ущелья под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего и движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое раньше заявляло, что взяло повстанцев в осаду и готово уничтожить, если те не сдадутся, договорились о перемирии. Об этом сообщает 26 августа афганское издание Tolo news.

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Днем 26 августа стороны провели трехчасовые переговоры в провинции Парван, и договорились прекратить огонь до проведения второго раунда переговоров.

Делегацию фронта сопротивления из 12 человек возглавлял Алмас Захид, бывший командир моджахедов, а делегацию талибов из шести человек - Мохаммад Мохсин Хашими, заместитель руководителя разведки "Талибана".

Как написал на своей странице в Facebook представитель фронта сопротивления Мохаммад Алам Эзедьяр, обе стороны согласились не нападать друг на друга до проведения второго раунда переговоров.

Член делегации талибов заявил, что "Талибан" хотел обсудить вопрос о контроле над регионом Панджшер, включая стратегически важное Панджшерское ущелье, в районе которого идет дорога, связывающая Кабул с северной частью страны, а сторонники Масуда хотели обсудить структуру будущего правительства.

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"Делегация Панджшера больше сосредоточилась на общей структуре системы управления. Поскольку между требованиями двух сторон были большие различия, решено передать послания своим лидерам", - сказал член делегации талибов Анамулла Самангани.

Ранее Ахмад Шах Масуд в интервью BBC сказал, что, если не будет создано всеобъемлющее и приемлемое для всех правительство, Афганистан будет изолирован ото всего мира политически и экономически.

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