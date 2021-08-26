Новости

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках 11:44
Авиакомпания Delta обязала непривитых сотрудников платить за допстраховку 11:41
Псевдоревизоры в Москве шантажировали работников торговых точек 11:33
В Москве загорелся склад с бензином и ацетоном 11:32
Петербурженка умерла во время пластической операции 11:28
Уралец Михаил Асташов побил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио 11:28
Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки 11:25
На Кубани поликлиники перешли на круглосуточный режим работы 11:20
В Москве полицейские передавали данные об умерших людях 11:17
В России упростили процедуру регистрации бизнеса 11:17
Ученые нашли способ снизить риск распространения коронавируса 11:14
В Киргизии пройдут учения сил ОДКБ 11:12
Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое 11:10
Курорты Кубани в 2021 году посетили более 11 миллионов туристов 11:10
Мурашко объяснил, зачем нужна обязательная маркировка медизделий 11:05
В Крыму военнослужащий осужден на 10 лет за убийство сослуживца 10:57
Радиолокационные станции "Воронеж" модернизируют до новейшей "Яхромы" 10:57
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени работал на мебельном производстве 10:55
Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников 10:55
В Перми осуждены коллекторы, издевавшиеся над дочкой должника 10:53
Власти Литвы запретили митинги у парламента 10:49
Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" поступят в войска в 2023 году 10:47
Танку Т-80 повысят огневую мощь 10:45
В Финляндии зафиксированы десятки тысяч случаев "затяжного коронавируса" 10:39
Доктор Мясников объяснил, почему не будет коллективного иммунитета 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета
26.08.2021 11:10
Рубрика: Власть

Шойгу: Дальность действия ракет на вертолетах увеличили почти вдвое

Текст: Юрий Гаврилов

Апробация нового и перспективного оружия в боевых условиях помогла выявить недостатки этого арсенала и внести в конструкцию необходимые изменения. Об этом в четверг в эфире телеканала "Звезда" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников

В качестве примера он привел ракеты, которыми оснащают вертолеты. "Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос - дальность оружия армейской авиации. Вертолет, к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие переносных зенитно-ракетных комплексов. Значит, надо было увеличивать дальность. И сегодня она увеличена вдвое практически", - рассказал Шойгу.

Ранее министр неоднократно заявлял, что операция в Сирии выявила серьезные недостатки в некоторых новых видах вооружения и техники. В результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения. Это, в частности, касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных систем. А часть российских вооружений пришлось вернуть промышленности для модернизации и адаптации к современным условиям. В итоге проблемы с таким арсеналом были устранены.

"Следующие вопросы - это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники. Сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт очень хороший и очень достойный", - отметил Шойгу.

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников
Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Самолеты Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Подмосковье
Посол России Келин предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Пушков: Президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты