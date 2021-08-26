Синоптики пообещали бабье лето в европейской части России

Периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции в Москве.

Он пояснил, что синоптики предупредят об этом за 2-4 дня. "В сентябре в центре европейской России ожидаются периоды бабьего лета", - цитирует Вильфанда ТАСС.

При этом эксперт напомнил, что бабьему лету предшествует дождливый и холодный период. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в Москве уже зафиксировано "начало разворота погоды в сторону осени".