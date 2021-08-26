СМИ: В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв

Афганские СМИ со ссылкой на минобороны Турции сообщают о втором взрыве, прогремевшем в кабульском аэропорту вскоре после первого. Число погибших достигло 13 человек, среди которых есть и дети, и продолжает расти.

"За пределами [территории] аэропорта Кабула произошло два взрыва. Никакого ущерба нашему контингенту не нанесено", - передает ТАСС сообщение турецких военных.

Телеканал Fox News сообщает, что в аэропорту началась перестрелка, но между кем - пока не уточняется.

Напомним, первый взрыв в аэропорту афганской столицы прогремел вечером в четверг, 26 августа. По предварительным данным, на террористе-смертнике сработало взрывное устройство. Официальное представительство военного контингента США в Афганистане сообщило о троих пострадавших военных.