Собянин: Реконструкция ТПУ "Выхино" сделает дорогу пассажирам более комфортной

Один из самых востребованных в столице Выхинский транспортно-пересадочный узел в ближайшее время ждет очередной этап реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав в четверг, 26 августа, в районе Выхино-Жулебино. Он напомнил, что только в сутки этим ТПУ пользуются 400 тысяч пассажиров.

Еще не так давно это многолюдье создавало здесь в час пик толчею. Добавляли дискомфорта жителям юго-востока столицы и прилегающих населенных пунктов Подмосковья, которые едут отсюда в центр Москвы, и засилье ларьков, торговцев, грязь и неустроенность территории.

За десять лет, в течение которых столичные власти приводят ТПУ в порядок, сделано многое. Фиолетовую ветку метро продлили до Жулебино и Котельников, благодаря чему пассажиров стало меньше. Перенесена в Котельники автостанция, а часть наземных городских маршрутов - в Некрасовку.

Ликвидирован рынок на Вешняковской и торговые ряды по обе стороны железнодорожных путей. Так что сегодня "Выхино" выглядит уже вполне цивилизованным транспортным узлом. Но, как сказал Собянин, сделан лишь первый шаг. Впереди новый этап реконструкции. К разработке проекта специалисты приступят уже в этом году, а в следующем начнется строительство. "Будет построена станция МЦД-3 на базе существующей железнодорожной платформы", - рассказал глава города.

Таким образом, в ТПУ, где сейчас сходятся Таганско-Краснопресненская линия подземки и пути Казанского направления железной дороги, добавится и возможность пересадки на Московский центральный диаметр-3, который связывает наземным метро столичный округ Зеленоград и подмосковный город Раменское.

Платформа МЦД-3 станет настоящим вокзалом - с просторными залами, информационным центром, лифтами и эскалаторами. Таких в столице на МЦД-1 и МЦД-2 построено уже немало. В отличие от старых пригородных платформ пассажирам там не нужно выходить из поездов под дождь и снег. Навесы на всю длину состава, под крышей будет пересадка и наземный транспорт, и на метро. Платформу подземки, которая сейчас тоже не очень комфортная для пассажиров, как заметил Собянин, тоже реконструируют.

Поддержал мэр и предложение лидера "Совета Матерей" Татьяны Буцкой увеличить количество зеленых насаждений возле ТПУ, которые станут "зеленым щитом" между жилыми комплексами и Северо-восточной хордой. "При нашем московском темпе жизни, вернувшись с работы домой, очень хочется тишины и чистого воздуха", - сказала Буцкая.

Железнодорожной платформой займется, как и предусмотрено по договору, РЖД, а приведением в порядок станции подземки - город на свои средства. Третья составная часть реконструкциии ТПУ - коммерческая. Мэр уверен, что инвесторы, которые смогут здесь построить торговый центр и создать условия для предоставления разных услуг, востребованных у москвичей по дороге на работу и с работы, появятся. Опыт создания других транспортно-пересадочных узлов, а их в Москве сейчас создается 96, подтверждает это. Таким образом, одновременно с созданием развитой сети быстрого и комфортного городского транспорта в столице все шире становится и среда для удобных пересадок с метро на электричку, автобус, трамвай.