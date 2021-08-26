Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически

С 1 января 2022 года социальные доплаты к пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд при этом должен будет извещать пенсионера об установлении ему такой доплаты.

Об этом говорится в Правилах осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии, которые сегодня зарегистрированы Минюстом.

Сейчас россияне, которым назначена невысокая пенсия, должны самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) для установления доплаты к ней до уровня прожиточного минимума в регионе. В то же время у ПФР имеются все способы самостоятельно производить такие доплаты, не требуя с людей письменных заявлений. Поэтому процесс максимально автоматизировали.

Пенсионный фонд будет уведомлять получателя пенсии об установлении соцдоплаты. В уведомлении будет указано об обязанности пенсионера безотлагательно извещать ПФР о поступлении на работу или о выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию. Иными словами, работающим пенсионерам социальные доплаты к пенсиям не производятся.