Солистка t.A.T.u. рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

36-летняя российская певица и актриса Лена Катина, экс-солистка проекта t.A.T.u., одной из самых скандальных отечественных групп, впервые за двадцать лет "осмелилась раскрыть тайну, от которой мороз идет по коже".

Как выяснилось, когда Лена была ребенком, девочка подверглась сексуальному надругательству и после много лет ходила к психологу - "чтобы справиться с пережитым кошмаром".

"Я до сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко!" - рассказала артистка в телешоу "Секрет на миллион", эфир которого состоится вечером 28 августа.

Как уточнила Катина, она решилась на рассказ, чтобы это "стало уроком для современных подростков". "Я готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться. Есть отголоски", - отметила женщина.

При этом имя насильника артистка не указала.

Ранее эксперт рассказала, почему группа t.A.T.u. распалась.