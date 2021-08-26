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26.08.2021 18:29
Рубрика: Общество

Студентов привлекут к проведению Всероссийской переписи населения

Текст: Елена Манукиян
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Региональные органы госстатистики заключили договор с вузами о привлечении к проведению Всероссийской переписи населения более 36 тысяч студентов, в том числе - для прохождения практики. Это более половины от планируемого числа студентов-переписчиков к октябрю 2021 года. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Ранее вице-премьер Андрей Белоусов рекомендовал оказать содействие в привлечении учащихся-переписчиков Минтрансу, Минсельхозу, Минздраву и Минпросвещения.

Помимо этого с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональными органами власти Росстат реализует программу "Волонтер переписи", говорится в пресс-релизе Медиаофиса Всероссийской переписи населения. Так, с 1 августа стартовала регистрация желающих присоединиться к ней на dobro.ru. Всего планируется привлечь 25 тысяч добровольцев, которых обеспечат жилетами и средствами индивидуальной защиты. Каждый получит удостоверение. Бланки документов уже изготовлены и доставлены во все территориальные органы Росстата.

Отмечается, что все волонтеры должны быть мобилизованы к концу сентября.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Переписаться можно будет с помощью переписчиков, которые будут обходить жилые помещения, или самостоятельно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, а также удаленно, заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

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