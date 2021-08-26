Студентов привлекут к проведению Всероссийской переписи населения

Региональные органы госстатистики заключили договор с вузами о привлечении к проведению Всероссийской переписи населения более 36 тысяч студентов, в том числе - для прохождения практики. Это более половины от планируемого числа студентов-переписчиков к октябрю 2021 года. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов рекомендовал оказать содействие в привлечении учащихся-переписчиков Минтрансу, Минсельхозу, Минздраву и Минпросвещения.

Помимо этого с Росмолодежью, Роспатриотцентром и региональными органами власти Росстат реализует программу "Волонтер переписи", говорится в пресс-релизе Медиаофиса Всероссийской переписи населения. Так, с 1 августа стартовала регистрация желающих присоединиться к ней на dobro.ru. Всего планируется привлечь 25 тысяч добровольцев, которых обеспечат жилетами и средствами индивидуальной защиты. Каждый получит удостоверение. Бланки документов уже изготовлены и доставлены во все территориальные органы Росстата.

Отмечается, что все волонтеры должны быть мобилизованы к концу сентября.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Переписаться можно будет с помощью переписчиков, которые будут обходить жилые помещения, или самостоятельно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, а также удаленно, заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября.