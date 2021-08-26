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26.08.2021 23:49
Рубрика: В мире

Талибы: Последние взрывы в Кабуле произвели США, уничтожая свое оборудование

Текст: Константин Волков

Последние из семи произошедших 26 августа взрывов были произведены американскими военными, чтобы уничтожить собственное оборудование. Об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в своем Twitter.

По его словам, опасности для горожан в связи с этими взрывами нет. "В районе аэропорта Кабула вечером 26 августа были слышны взрывы. Они проведены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться", - написал Муджахид.

Всего в результате нескольких взрывов в Кабуле погибли минимум 60 человек, получили ранения минимум 140.

В Кабуле произошел седьмой взрыв
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