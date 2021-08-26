Тимофей Баженов предположил, что в этом году может быть побит рекорд по массовости онлайн-голосования

Более 1 миллиона москвичей подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Сделать это можно еще до 13 сентября. Лидер общественного движения Тимофей Баженов предполагает, что в этом году может быть побит рекорд по количеству избирателей, выбравших электронное дистанционное голосование.

Тимофей Баженов считает: "Радует, что россияне проявляют энтузиазм по отношению к дистанционному голосованию. Это подчёркивает сознательность и ответственность населения. Доказывает, что москвичам не всё равно кто именно будет защищать их интересы. Выбирая дистанционное голосование, мы выбираем наше будущее. И делаем это безопасно, сохранив своё здоровье и уверенность, что наши голоса будут засчитаны".

Координатор экологического направления "Молодежки ОНФ" Тимофей Баженов уверил в прозрачности результатов электронного голосования. Система дистанционного голосования разработана отечественными специалистами и неоднократно была протестирована. Она показала свою надёжность и защищённость от хакерских атак.

Использование системы поможет сохранить здоровье избирателей, так как удалённое голосование исключает прямой контакт с другими людьми.

О процедуре трёхдневного дистанционного голосования также высказалась Елена Стрельникова - предприниматель, активист политического движения "Зелёная Альтернатива". Она считает: "Общественные деятели, представляющие одну из парламентских партий и выступающие в угоду своей политической повестке строго за очное голосование, да ещё и в один день, поступают, по крайней мере, бесчеловечно. Позиция с игнорированием возможностей дистанционного голосования в условиях высокого пандемического фона - это, говоря искренне, людоедский подход. Я как человек, связанный и в жизни, и в работе, с инвалидами, с больными людьми воспринимаю дистанционное голосование как разумное решение. А если избиратель не владеет техникой и интернетом можно всегда вызвать домашнее голосование, а не гнать его на участок".