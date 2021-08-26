Турция начала выводить свои войска из Афганистана

Турция решила вывести свой военный контингент из Афганистана. "Эвакуация подразделений начинается после переговоров и оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы с честью возвращаются на родину, с успехом выполнив свой долг", - цитирует выдержки из пресс-релиза министерства обороны газета Sabah.

Ранее Анкара предложила свою помощь талибам (запрещенная в России группировка). Турецкие военные могли бы обеспечивать порядок в аэропорту Кабула. Но представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что справятся сами.

Вооруженные силы Турции находятся в Афганистане с 2002 года в рамках миссий ООН и НАТО. Но теперь должны покинуть территорию республики в оговоренные сроки - то есть до конца августа.