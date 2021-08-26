Ученые: Яд бразильской гадюки тормозит распространение коронавируса

Бразильские ученые сделали значимый шаг в поиске лекарства от коронавируса. Из яда змеи жараракусу им удалось выделить пептид, который в лабораторных условиях смог на 75 процентов снизить способность вируса к размножению.

К открытию исследователи Института химии Паулистанского регионального университета пришли случайно. Не так давно они обнаружили антибактериальный эффект одного из пептидов, выделенных из яда жараракусу. Практически сразу его решили проверить и на вирусах.

Первые результаты не были очень многообещающими. Но после серии изменений в молекулярной структуре вещества ученым удалось достичь обнадеживающих показателей. Изыскания были опубликованы международным научным журналом Molecules.

Исследование возможного лекарства от коронавируса, которое должно дать человеку время для выработки антител, находится пока на начальной стадии. До перехода к доклиническим испытаниям необходимо еще проверить эффективность различных доз пептида, а также изучить его другие свойства. Так, например, ученые планируют проверить, обладает ли вещество превентивным эффектом, то есть содзает ли оно барьер для проникновения вируса в клетки организма.