Ученые назвали процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

После двух доз вакцины от COVID-19 заболевают менее одного процента привитых. Информация об этом опубликована на сервере препринтов medRxiv.org.

Ученые из Нидерландов проанализировали данные по инфицированным среди медицинских работников. В ходе исследования выяснилось, что из 24 706 человек заразился 161 человек (0,65 процента). Все они переболели в легкой форме. Госпитализация никому не потребовалась. Практически во всех случаях был выявлен штамм "дельта". Средний возраст заболевших - 25 лет. Вирусная нагрузка у привитых была ниже, чем у невакцинированных.

На основании полученных результатов сделан вывод, что ни одна из вакцин не защищает от коронавируса на сто процентов, но прививка очень эффективна для предотвращения тяжелой формы COVID-19. Подчеркивается, что вакцинированные в редких случаях могут заразиться сами и передать инфекцию другим.