Ударные вертолеты-беспилотники вскоре впервые поступят на вооружение

Ударные вертолетные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разработки научно-производственного объединения "Стрела" (входит в "Кронштадт") поступят в Вооруженные силы РФ уже в ближайшей перспективе. Об этом сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2021" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, в рамках заключенных договоренностей планируется вскоре получить легкие беспилотные вертолеты в ударном исполнении. Кроме того, в войска поступят тяжелые ударные беспилотные аппараты вертолетного типа "Платформа".