Уникальную колесно-гусеничную машину ПЗМ-2М привезли на "Армию-2021"

Опытный образец полковой землеройной машины ПЗМ-2М на базе КАМАЗ-65224, демонстрирующийся на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", даже внешне выглядит очень необычно.

Конструкторы Галичского автокранового завода сумели на одной платформе объединить колесное трехосное вездеходное шасси, гусеничный движитель, бульдозер и траншеекопатель.

В результате войска получат возможность создавать окопы и котлованы, другие объекты, в том числе в мерзлых грунтах, в наиболее холодное время года.

Сейчас в частях продолжается эксплуатация устаревшей, разработанной еще в 60-е годы ПЗМ-2 на базе выпускавшегося в Харькове Т-150К. Этот колесный трактор по нынешним меркам имеет массу недостатков, например неудовлетворительные характеристики подвижности. Так, средняя скорость составляет всего 20-25 км/ч, а максимальная по шоссе - не более 45 км/ч.

В то же время новинка, благодаря камазовскоой основе с мощным дизельным двигателем, разгоняется до 90 км/ч и легко передвигается в составе армейских автоколонн.

Наличие дополнительных гусениц существенно улучшает проходимость там, где нет дорог.

Интересно, что ПЗМ-2М можно эффективно использовать для борьбы с возгораниями в лесах и с ее помощью создавать минеральные полосы - мощный грунтометатель сбивает верховой пожар и создает двадцатиметровую защитную полосу.