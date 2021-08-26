Увидеть заброшенную АЭС и ангела на крыше. Или куда еще съездить в последние выходные лета

Аксиньино, заброшенная церковь с ангелом на крыше - Воронеж (памятник великому писателю Андрею Платонову и заброшенная АЭС) - Меловые горы (Сторожевое - Дивногорье - Шатрище) - Ушаковские карьеры (они же Романцевские, они же Голубые горы, они же Кондуки): 1500 км, три дня, две ночевки.

Этот маршрут я накидал за полчаса, поняв, что "обычному" отпуску не суждено сбыться по причине пандемийных ограничений.

Жена Аня поддержала мою идею, я позвонил друзьям, договорились с ними о встрече на участках маршрута и - поехали!

Сборы были недолгими - немного одежды, спальники, газовая горелка для быстрой еды, бутерброды и термос.

Дорога до Воронежа из Москвы занимает от шести до восьми часов, есть бесплатный вариант и платный. Посчитал плату на сайте Автодора - меня устроило. Экономия времени - два часа. Это давало возможность без утомительно раннего старта прибыть на ночевку еще засветло и насладиться красотами заката.

Фото: Сергей Михеев/РГ

По пути делаю заезд к Аксиньино, там заброшенная церковь завораживающего вида - со статуей ангела на крыше. Храм был построен еще в XVII веке в центре помещичьей усадьбы Давыдовых (родственников того самого Дениса Давыдова, героя войны с Наполеоном, бравого гусара и поэта). До Тулы около 90 км, рядом никаких туристических маршрутов, мы с Аней в этот час там были единственными посетителями руин. Ну и местный мужик, косивший траву рядом, был рад перекинуться парой слов с приезжими москвичами и посмотреть, как летает "чудо техники" - коптер. Коленопреклоненный ангел на крыше, уже только с одним уцелевшим крылом и "палкой" вместо креста, придает этому месту мистический вид.

Архитектор, краевед, писатель В. Н. Уклеин, заставший эту церковь еще "живой и здравствующей", описал ее так:

"Ворота ведут к храму. После полумрака, царящего под сводами проезда, церковь кажется ослепительно белой. Построенная в 1790-1863 годах, она выдержана в строгих формах русского классицизма: высокий центральный объем украшен по обеим боковым сторонам колонными портиками и увенчан спокойным полусферическим куполом. Очень своеобразно завершение храма: в замке свода установлена фигура ангела. Трогательная наивность скульптуры недвусмысленно выдает руку местного, вероятно, крепостного ваятеля. Незабываемо прекрасен интерьер храма. Спокойный полусферический свод покоится на строгих коринфских колоннах, расположенных по кругу. До чего же красив и ладен этот хоровод колонн!".

Едем дальше. Дорога до Воронежа хороша. Пункты оплаты, даже без транспондера, не вызывают задержек, особенно с "бесконтактной" (а теперь такие у всех) кредиткой - коснулся терминала и едешь дальше.

Воронеж впечатлил уже на подъезде - красивая, отчетливо более южная, природа и много воды - люди отдыхают на берегах, катаются на лодках. Хорошо.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Поля пшеницы и подсолнухов - фотографируешь Аню на этом бескрайнем фоне и - "открытка" готова!

Едем по навигатору к Андрею Платонову - русскому и советскому писателю, поэту и публицисту, драматургу, киносценаристу, журналисту, военному корреспонденту, инженеру и изобретателю. Конечно, уже только к его памятнику. Хотя творчество его настолько мощно, что невозможно поверить, что он уже не с нами. В Воронеже он родился, и тут стоит его памятник. Памятник хороший. Прикасаемся к Истории.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Едем на берег Дона. Я видел этот берег на фото в интернете, сориентировался и поставил в своей карте примерную точку. Это меловая гора, с которой открывается впечатляющий вид. Там я планирую ночевку.

Из нестыковок - у нас нет дров. Нужда в них несущественная, просто для уюта и романтики сумерек. Но в Москве, где дрова можно было купить на заправке и даже в Ikea, я их не купил. А по дороге и в Воронеже это оказалось невозможно, что меня удивило - не продают в провинциях дрова! В результате подбираю несколько совсем не романтичных обломков досок на свалке. Заодно любуемся руинами Атомной станции теплоснабжения (Воронежская АСТ, ВАСТ). Изначально она предназначалась для работы в системе теплоснабжения города Воронеж с целью покрытия дефицита тепла, но после аварии в Чернобыле под влиянием общественности (тогда еще советской) строительство было заморожено. Дефицит тепла, кстати, от протестов никуда не делся, и станцию пришлось-таки построить в соседнем Нововоронеже в виде дополнительных энергоблоков, так что это тоже "живая история". Пожалуй, с печальным концом, поскольку здания и сооружения Станции меня впечатляли (прикладываю фото прошлых лет, теперь там фотографировать уже нечего). Они были величественны и прочны, даже при сносе купол энергоблока не удалось разрушить с первого раза - мощнейший взрыв только "стряхнул с него пыль". Сделать бы там "город для киносъемок" или Музей атомной энергии. Но увы…

Фото: Сергей Михеев/РГ

При проезде к меловым горам - наплавной мост в виде понтонов, мне нравятся такие - едешь и чувствуешь… силу реки.

Фото: Сергей Михеев/РГ

И вот - горы! Меловые. Одно то, что эти горы органического (зоогенного) происхождения - приводит в трепет. Опять История - миллиард лет назад здесь был первый океан планеты - Тетис. Жившие в океане небольшие организмы выпали в осадок, образовав из своих панцирей эти меловые горы. Ух!

Фото: Сергей Михеев/РГ

О близкой истории говорят названия населенных пунктов рядом: Сторожевое - одно из древнейших селений губернии. Здесь находилась крайняя на Дону точка "наблюдения за татарскими перелазами" и "сторожа от безвестных приходов крымцев". В годы Великой Отечественной войны, в 1942-м тут находился Сторожевский плацдарм, в 1943-м с плацдарма началось наступление войск 40-й армии Воронежского фронта под командованием генерала К. С. Москаленко (прошедшего еще рядовым Гражданскую, воевавшего против Врангеля и Махно и получившего уважительные прозвища "Командарм наступления" и "Генерал Паника").

А теперь тут просто красиво - тихий Дон и цветущие склоны гор.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Разводим символический костер, любуемся на величественную реку под нами и звезды над нами, наслаждаемся тишиной и ароматом трав. "Вьем гнездо" в машине, ложимся спать.

По организации спального места в машине совета не дам, тут очень много индивидуальных моментов, но одно из решений охотно перенимается друзьями - сетки на окна. Два куска "синтетической марли" шириной около метра всегда лежат в кармашках дверей, в свернутом состоянии занимая места примерно с кулак. При необходимости ночевки или длительной стоянки эти куски накладываются на дверь в районе окна снаружи, их края загибаются внутрь, и дверь закрывается, прижимая края сетки. Теперь окно под сеткой можно открывать, не боясь, что в него залетят насекомые. На самом деле, поскольку сетка прижата только с трех сторон (низ можно прихватить скотчем, но ни разу не делал), то насекомое может пробраться под сеткой. Но комары об этом не знают и - тссс! - не говорите им! Для входа-выхода остаются свободными от сеток две двери, а двух "вентиляционных" дверей достаточно для свежего воздуха.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Утром (нелюбителям вставать с первыми лучами рекомендую надевать сразу с вечера на глаза маску для сна) вываливаюсь в сапогах и с фотоаппаратом в туман - роса и солнце, день чудесный! Вдоволь нафотографировавшись, умываемся и варим кофе. На горизонте начинает маячить УАЗик нашего воронежского друга, с которым мы знакомы только в интернете как автопутешественники. С радостью "развиртуализовываемся", обмениваемся символическими подарками. Сергей и его жена из любви к родному краю даже окончили курсы экскурсоводов - просто для самообразования, рассказывают об окружающем грамотно. Они приехали показать московским товарищам местные красоты, а дочка по случаю выходного дня составила им компанию в просторном автомобиле.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Едем в Дивногорье - смотреть на каньон и Большие Дивы. Используем любительские рации - для обмена репликами между автомобилями очень удобно. По пути осматриваем еще более впечатляющие виды с горы на Дон, пещеры, туннели и даже трактор Сталинец, поднятый со дна реки в селе Урыв-Покровка. Тоже История - эти трактора имели двойное назначение, становясь в военное время артиллерийскими тягачами.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Мимоходом купаемся в чистейшей речке вместе с местными у какого-то села. Обедаем в чистом поле на походных стульчиках и за импровизированным столом из плоских экспедиционных канистр. Коптер летает вместе с птицами, снимая вереницу холмов. Больше тут никого, и нам никуда не надо спешить и ни от кого зависеть. Повседневность отпускает, и мы чувствуем себя действительно - в отпуске.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Наш следующий пункт - Дивногорье.

Название этого места происходит от меловых столбов, которые местные жители называют дивами. Здесь в одной из "див" выдолблен храм, и это производит впечатление, однако внутри он, увы, подвергся воздействию нашей вечной "эпохи перемен" и ныне пуст, так что ограничиваемся осмотром снаружи.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Сам музей-заповедник построен по типу рассказа Рея Бредбери "И грянул гром" - также, как вымышленные путешественники во Времени, в заповеднике посетители ходят строго по "тропе" - ни шагу с нее не допускается, что при 11 квадратных километрах площади досадно - например, к Каньону тропы не проложено, и в нем не только нельзя полазить (а мне то и хотелось), его даже сфотографировать в объеме нельзя - объект плоскостной и заглубленный, а вы от него вдали на той же плоскости и чувствуете себя как в сказке про Лисицу и Журавля - кашу видите, но только тюкаете носом по тарелке, а съесть ее не можете. Интереснее всего тут оказались надписи - вместо "не ходить - гадюки" игривое "молодая симпатичная гадюка желает познакомиться и ждет ваши ноги в траве" и так далее. Вход по билетам, есть кафе, магазин, туалеты, парковка и железнодорожная станция.

Фото: Сергей Михеев/РГ

На ночевку далее встаем уже в пригороде Воронежа, на другом берегу Дона. У реки, где виден железнодорожный мост и слышен шум города. Проводим вечер за дружеским ужином и беседой, Сергей с семьей отбывают в город, мы ложимся в машине спать.

Фото: Сергей Михеев/РГ

С утра едем в другие горы - рукотворные. Ушаковские карьеры (они же Романцевские, они же Голубые горы, они же Кондуки) в трехстах километрах от Москвы, а от Воронежа - на полпути к дому. Сама дорога в России полна сюрпризов, и вот на обочине - самолет. Ан-24. Местный предприниматель сделал из него придорожное кафе. Чудеса!

Фото: Сергей Михеев/РГ

Итак, Кондуки. Достопримечательность получила название по поселку Романцевский и деревне Кондуки, расположенных на дороге к ней. Тут находились Ушаковские карьеры Подмосковного угольного бассейна, выработка которых прекратилась в 1996 году. Поскольку добыча велась без рекультивации, то после остались отвалы вскрышных пород сорокаметровой высоты. Они вместе с затопленными карьерами создали редкий для данной местности рельеф. Туристы приезжают сюда для палаточного отдыха, фотографирования и купания. Лет пять назад тут было восхитительно пустынно, но после публикации одного популярного блогера туристы потянулись в большом количестве, и теперь в иной день на вершинах терриконов не протолкнуться.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Кстати, в 2020 году проект создания зоны отдыха стал победителем Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Тут мы встречаемся с подъехавшими уже со стороны Москвы друзьями - Гришей и двумя девушками, любуемся на удивительный ландшафт, фотографируемся, жарим шашлык. Знакомимся с отдыхающими, занявшими завидно лучшие места, на ровных площадках у воды - они приехали аж с четверга. Некоторые кроссоверы имели вид покоривших Dakar - заляпанными грунтом по стекла - заезд сюда после дождя дался им непросто.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Украшают бирюзовую воду "инопланетного" ландшафта люди, катающиеся на сапах (Stand up paddle surfing "серфинг, стоя на доске").

Фото: Сергей Михеев/РГ

Дожидаемся красивого предзакатного времени, делаем финальные снимки, еще засветло преодолеваем на выезде тот самый "даккаровский" спецучасток и через три часа оказываемся в Москве.

Автотуризм по России - это очень интересно, потому что можно все спланировать (интернет в помощь!) самостоятельно и даже в поездках категории "на пару дней" впечатлений набирается - на целый год!